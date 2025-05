Una serata da Oscar. Il Panathlon premia le eccellenze sportive e sui banchi di scuola

Una serata di gala per celebrare i giovani sportivi ferraresi, la Pgf e un premio al capitano spallino Mirco Antenucci. Si è tenuta martedì sera la cerimonia di premiazione, con un convivio speciale del Panathlon club Ferrara nella suggestiva cornice di Palazzo Roverella. Un appuntamento a cui erano presenti diverse autorità comunali e non solo, padrona di casa Luciana Boschetti Pareschi, presidente del Panathlon Ferrara e i membri del consiglio direttivo e il direttore generale della Spal, Luca Carra.

Nel corso della serata si è proceduto alla consegna dei riconoscimenti ai giovani sportivi meritevoli dei Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente Studente 2025’. La scelta è stata per cinque giovani atleti, organizzati da Panathlon Club Ferrara in collaborazione con Spal e Spal Foundation, che corredano il titolo con una borsa di studio dedicata. I premiati sono stati Francesca Carletti e Ines Ged (canoa velocità con A.S.D. Canoa Club Ferrara – classe 2009), che sulla loro canadese biposto hanno conquistato due titoli italiani e tre argenti in queste ultime due stagioni. Luca Marchi (ginnastica artistica con Palestra Ginnastica Ferrara A.S.D. – classe 2010), a dicembre ha vinto due medaglie d’oro ai Mediterranean Artistic Gymnastics Championships (Giochi del Mediterraneo Giovanili), per poi conquistare quest’anno lo scudetto. Andrea Nardo (canoa slalom con Canoa Club Bologna – classe 2008) dal 2024 è componente della squadra Italiana Probabili Olimpici nel K1 Uomini, dopo aver conquistato l’argento mondiale Junior a squadre in Slovacchia. Lorenzo Santese (getto del peso - A.S.D. Atletica Estense – classe 2009) nel 2025 è argento nei campionati italiani allievi.

La commissione, diretta dal vicepresidente del Panathlon Club Massimiliano Bristot e formata da soci, rappresentanti dei media locali e di Spal. La commissione ha deciso, per favorire il processo di integrazione attraverso lo sport e vista la collaborazione con Spal Foundation, di rinnovare anche quest’anno il ‘Premio Panathlon Specialissimi’ consegnato a Giovanni Fabbri, distintosi per il suo particolare impegno sportivo e correttezza verso gli altri. Il Panathlon club Ferrara ha conferito un premio speciale al capitano della Spal, Mirco Antenucci, che non era presente ed ha mandato un video: "Sono molto grato per questo premio alla carriera, un riconoscimento che mi emoziona molto. Un grande ringraziamento a Luciana Pareschi e il Panathlon, per me è un onore averlo ricevuto". Nel corso della serata, su indicazione del consiglio direttivo del Panathlon, si è deciso di premiare la squadra campione d’Italia della Palestra Ginnastica Ferrara, che al suo interno vede tre atleti che, negli anni, hanno conquistato il riconoscimento legato a sport e studio. Un altro momento formale è stato il rinnovo del gemellaggio con il Panathlon Club di Modena.

