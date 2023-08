Una serata dedicata a natura e uomo

Giovedì prossimo alle 21, nel giardino del Centro documentazione cinematografica del Delta del Po in corso Mazzini 200 a Comacchio, è in programma la seconda serata dell’evento ‘La natura chiama l’uomo. Paesaggio, acqua, ambiente’ curato dai volontari del Cineclub Fedic Delta del Po e di Stazione Sociale Aps. Nel corso della serata, il pubblico potrà assistere alle proiezioni dei cortometraggi in gara per il premio ‘Folco Quilici’. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione. L’ingresso è libero.