Una serata in biblioteca tra giochi e musica

Domani dalle 18.30 una serata da trascorrere insieme nella biblioteca comunale "Peppino Impastato" con giochi, teatro d’ombre per i più piccoli e musica in cortile. E’ "La lunga notte della biblioteca", un giorno speciale per ringraziare tutte le persone che nel corso dei mesi hanno partecipato alle iniziative e alle attività proposte: potranno trascorrere una piacevole serata in compagnia di musica, giochi e letture. Ad aprire la serata sarà l’Associazione TIP che, dopo il successo dello spettacolo "Biblio – Ombre", realizzato in occasione della Festa dell’agricoltura e del volontariato, riproporrà lo spettacolo nella Sala ragazzi della biblioteca. Successivamente ci si sposterà in cortile, dove ci sarà un aperitivo organizzato da "La ciliegina sulla torta" di Portomaggiore. Inoltre dal balconcino di Palazzo Gulinelli, in corso Vittorio Emanuele II si esibirà il musicista Icio Caravita. Presenza costante di questi mesi sono stati i ragazzi dell’associazione Pangea, che hanno avvicinato gli utenti della Biblioteca al mondo dei giochi da tavolo.