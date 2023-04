Una settimana di eventi per celebrare la Liberazione

Diventare portatori sani di democrazia e antifascismo. Quest’anno il calendario delle iniziative per la giornata della Liberazione, a Portomaggiore, dura una settimana e non una sola giornata: la scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di andare più a fondo, soffermarsi di più su questa festa nazionale così importante e darle un carattere ancora più centrato sulla storia locale, coinvolgendo le scolaresche. "Abbiamo voluto innanzitutto seguire l’ispirazione di molte altre città – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – e creare un evento proprio nel giorno in cui fu liberata Portomaggiore, il 19 aprile. Ne è nata l’idea di collaborare con l’associazione Linea Gotica - Officina della Memoria, che peraltro ha fatto ricerche sugli episodi di quei giorni nel nostro territorio, in particolare quelli accaduti alla Gnola e Ca’ del Gallo, e terrà una conferenza proprio su cosa accadde in quelle giornate vicino a casa nostra. Inoltre volevamo gli studenti con noi, non solo nei momenti di approfondimento storico, ma anche nelle tradizionali cerimonie civili. Saremo assieme agli studenti del "Rita Levi Montalcini" al parco Cesare Prati per la cerimonia di deposizione della corona in memoria dei caduti civili il 19, e poi il 21 sarà il turno dell’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi", che ci accompagnerà alla cerimonia di piazza XX Settembre dopo una mattinata di riflessioni.