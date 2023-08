Una settimana di musica e casting Puedes, aspettando i menestrelli

A parco Massari inaugura ’Puedes’, la rassegna che durerà un’intera settimana (fino alla data di martedì 22 agosto) tra musica, gruppi live e i sapori della gastronomia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ferrara, conta anche un’area relax dove sono stati collocati sdraio e tavolini. C’è anche uno spazio per i casting, relativi alle prossime produzioni cinematografiche che si svolgeranno città. L’evento passerà simbolicamente il ‘testimone’ al Ferrara Buskers Festival, che proprio a parco Massari, dal 23 agosto (e fino al 27 agosto), accoglierà gli artisti di strada dopo le esibizioni che si svolgeranno nel cuore della città. Proprio l’altro giorno il parco Massari ha ospitato la giornata d’esordio con una serata di grande coinvolgimento di pubblico. Protagonusta ‘Bomber Band’ che ha organizzato il karaoke, duettando con tanti appassionati sulle note dei grandi classici italiani e stranieri. Il calendario degli eventi, tutti a ingresso libero, prosegue questa sera con il live di Clavdio, con il concerto targato Maestro Pellegrini; domani l’esibizione di Tatum Rush, domenica la performance di Faiah. E proprio domenica, novità delle ultime ore, la programmazione si è arricchita. Saranno ospiti anche nuovi artisti, dj Shocca ed Egreen, rapper di origini colombiane.

Il 21 agosto arriva Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, tra i rapper più in evidenza nella scena urban pop trap, famoso per il suo stile unico, immerso nell’hip hop; e Lepre (il 22 agosto), rumorista e polistrumentista romano con due lauree al suo attivo. Sperimenta l’innovazione attraverso le percussioni ed è membro stabile della band di Lucio Leoni. Dal singolo "Mio marito" al disco d’esordio dà vita a un racconto musicale in cui la voglia di sperimentare nei suoni e negli arrangiamenti si sposa a un linguaggio attuale e sincero. Puedes non è solo musica, ma anche cinema. Dal 23 agosto Puedes sarà il dopofestival del Ferrara Buskers Festival e Parco Massari diventerà luogo dedicato alle jam session dei buskers provenienti da tutto il mondo. L’associazione culturale Puedes nasce nel 2013 con l’obiettivo di organizzare eventi culturali e promuovere l’arte attraverso il turismo. La maggior parte dei suoi associati è under 35. La direzione artistica è stata affidata a Erika Sarson, che ha previsto un palinsesto coerente e ricco di spunti creativi.