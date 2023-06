Una settimana di passione

Anas ha programmato i lavori di asfaltatura del raccordo Ferrara - Porto Garibaldi che saranno eseguiti nei giorni infrasettimanali per favorire i flussi di traffico del week-end. A partire da domani e fino alle 18 di venerdì 16 i lavori nella carreggiata – direzione Porto Garibaldi - dal km 47 al km 49. Doppio senso di nella carreggiata opposta, in direzione Ferrara. La prossima settimana i lavori anche nella carreggiata in direzione Ferrara: dalle 6 di domani alle 20 di martedì 13 dal km 25,500 al km 23,900. Sarà chiuso lo svincolo di Ostellato.