Una sfida a suon di verbi e aggettivi. Così il duello diventa una poesia

Partirà domani, al Consorzio Factory Grisù (via Poledrelli 21) la quarta edizione di ’Poetry Slam. Dalla parola scritta all’atto poetico’. Quattro giorni di laboratori, spettacoli e incontri dedicati ai duelli di poesia performativa made in Usa, organizzati dall’associazione Officina Teatrale A_ctuar e finanziati da Uo Nuove Generazioni del Comune di Ferrara e con il contributo della Regione.

Quest’anno il festival cresce. Oltre al laboratorio di scrittura creativa e ricerca espressiva per giovani dai 14 ai 30 anni con slam poetry finale e al Poetry Kids, per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni, ci sarà Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam, con il suo spettacolo Stand-Up Poetry. Saranno poi ospiti quattro poeti Giuseppe Armillotta, Danna, Eugenia Galli, Gennaro Màdera. A concludere la rassegna venerdì 12 l’atteso duello poetico, lo slam poetry, che vedrà in scena i partecipanti al laboratorio (14-30 anni) che si sfideranno a suon di parole guidati dal maestro di cerimonia Gennaro Màdera, dell’associazione PoeMare e dal pubblico che gioca il ruolo di giudice dello spettacolo-gara.

"Il festival – sottolinea l’assessore Chiara Scaramagli – non è soltanto un’occasione di spettacolo e divertimento, ma rappresenta un vero e proprio laboratorio sociale e culturale". Il Poetry Slam è un duello poetico nato come pratica artistica urbana nei quartieri multietnici degli Usa nei primi anni Ottanta, durante quel grande fermento espressivo, politico e sociale da cui è nata anche la cultura hip hop. La partecipazione a tutte le attività è gratuita ma per i laboratori i posti sono limitati. Gli spettacoli sono aperti al pubblico, ad accesso libero fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata). Per iscrizioni e prenotazioni occorre compilare i form sul sito www.officinateatraleactuar.it (link diretto: https://www.officinateatraleactuar.it/post/poetry-slam-2025). Info e aggiornamenti sul sito e sui canali social di Officina Teatrale A_ctuar.