UNA SFIDA

PER I GIOVANI

Il significato che il romanzo ’Lo Hobbit’ vuole trasmettere ai giovani è quello di superare i propri limiti pur non sentendosi all’altezza. Molti ragazzi hanno infatti paura di non essere in grado di oltrepassare gli ostacoli che la vita pone loro davanti ogni giorno. La figura di Bilbo Baggins rappresenta dunque un personaggio di grande spicco e dimostra che se ognuno crede fermamente in ciò che vuole raggiungere, può riuscire a spingersi oltre, superando le proprie aspettative. E’ giusto comunque sottolineare che essere eroi non significa solo compiere gesti straordinari. Eroe può essere anche un padre che ogni giorno si impegna per mantenere la propria famiglia o una madre che cresce i propri figli. Probabilmente, se ognuno di noi, nelle sue piccole grandi imprese, tirasse fuori il Bilbo Baggins che è in lui, nonostante le difficoltà tutti potremmo cercare di puntare più in alto, Per aspera (attraverso le difficoltà) ad astra, (verso le stelle), citazione di Seneca che proprio il nostro Istituto ha scelto come Progetto Educativo dell’anno.

I giovani cronisti

della classe 3ª A

scuola San Vincenzo

Giovedì andremo a leggere gli articoli scritti da una delle scuole che partecipano alla nostra iniziativa, per il momento non sveliamo quale sarà l’istituto a prendere carta, penna e computer. Sarà una sorpresa. Come sarà una sorpresa il tema che andranno a trattare. Fino a questo momento grande è stata la fantasia degli alunni che si sono misurati con ’Cronisti in classe’. Dalle passioni alla storia, dallo sport all’ambiente. Titoli tutti da leggere.