Una sfilata mondiale. I carri alla terza uscita: "Una grande giornata"

Cento Carnevale d’Europa ha raggiunto l’apice con la terza giornata di sfilate, una festa carica di colori, suoni e di quell’atmosfera unica che solo un evento così straordinario sa regalare in una città che si sveglia invasa da migliaia di spettatori, affascinati dalla magia di carri che sembrano uscire direttamente dai sogni più audaci.

Un Carnevale dall’attrazione mondiale, firmato da quasi 40 anni Manservisi, che regala ancora una volta la sua magia, fatta di allegria, ma anche di profonde verità nascoste dietro il sipario delle illusioni. "Luminosa, spettacolare, adrenalinica – sono le tre parole che Riccardo Manservisi ha usato per questa terza giornata – una grande giornata baciata da un sole splendido". Una magia che rompe i confini e che vede arrivare a Cento volti che si aprono nello stupore e nella gioia, anche da Israele e Inghilterra, un carnevale che è un incontro di mondi che si abbracciano sotto il cielo di Cento attirati dai carri in gara, straordinariamente maestosi, opere d’arte e veicoli di storie e di riflessioni.

Il carro dei Toponi, "La Foresta delle Illusioni", ieri è stato il primo a presentarsi in piazza mostrando la fattucchiera delle illusioni e i rami che liberano il realistico mostro della delusione quando la realtà non corrisponde alle aspettative.

Poi i Mazalora, con "È ora di piantarla!", lanciano un grido di rispetto per la natura, tra maschere indigene dalle quali escono lupi e la sorpresa dell’acqua sgorgare dalla cartapesta. E il Risveglio con ‘Scheletri digitali’, tanto provocatorio quanto trasgressivo, che porta a osservare il loro gigantesco scheletro che mostrando quelli nell’armadio finora nascosti, esorta a un uso consapevole dei social. E con "Le Custodi dell’Umanità" dei Ragazzi del Guercino: camminando si fa largo un enorme quanto realistico orso seguito da un lupo e una renna, celebrando la forza delle donne esortandole a non abbassare mai la testa soprattutto davanti a violenza e ingiustizie.

Infine i Fantasti100 con "Bla bla bla delle false verità", una critica alle opinioni vuote che invadono il nostro mondo. Ad aprire la sfilata, "I Figli delle Stelle", le bellezze brasiliane di Ipanema Show, Tasi, i frizzanti presentatori Patty Po e Alessandro Ramin e il dj set di Gabri Seth. Poi in sfilata i "Bicicloni" e i "Figli delle stalle". Un carnevale che è anche stimolo per nuove avventure con un bar nuovo, il "Core" in piazza, gestito da giovani, che ha colto l’occasione per aprire, testimoniando la spinta che la kermesse è capace di portare al territorio. Un aiuto verso nuove attività che così trovano il coraggio di aprire.

Laura Guerra