Una sfilata per l’Ado

La moda sfila in passerella a sostegno di Ado: domani la sfilata benefica a palazzo Racchetta. Quando la moda incontra la solidarietà è sempre una festa.

È il caso della sfilata benefica a sostegno della Fondazione Ado che andrà in scena domani alle 18 nell’affascinante cornice di palazzo della Racchetta, in via Vaspergolo.

In passerella la collezione di abiti uomo e donna donati alla Fondazione Ado dalla cittadinanza e dal negozio “Capricci” di Argenta. L’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara, è realizzato in collaborazione con l’ente di formazione professionale Ial-Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna, che si occuperà di truccare e acconciare le modelle. E dopo la sfilata verrà offerto un aperitivo preparato dal “Club del Fornello” di Ferrara.

Al termine della sfilata gli abiti saranno disponibili a offerta minima per sostenere la Fondazione Ado che si occupa di dare assistenza ai malati oncologici, curandoli e supportando anche l’opera dei famigliari. L’ingresso è libero, per informazioni contattare l’indirizzo email [email protected] o il numero 0532-972400.

re. fe.