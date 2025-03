"Una società più libera. Che anche gli uomini siano al nostro fianco"

Caro Carlino,

è stata una lunga evoluzione, iniziata con le lotte per la conquista di diritti imprescindibili, proseguita poi con fasi alterne, in cui si è corso il rischio che talune rivendicazioni si ammantassero di stereotipi che si coniugavano con una troppo netta divisione tra “mondo femminile” e “mondo maschile”, in un voluto separatismo che assecondava un certo attivismo ribelle. Oggi, pur tenendo presente la necessità di continuare ad insistere sull’urgenza di superare quei “gender gap” che continuano a penalizzare le donne, ci chiediamo se non sia il caso di dare maggiore valenza a quel cambio di paradigma che vede nel coinvolgimento della sfera del mondo maschile un valore su cui è consigliabile insistere. Ancor meglio, riconsiderare la collaborazione come un ulteriore passo avanti nel favorire una più rilevante integrazione, attraverso la quale sempre più donne, rese forti dalla consapevolezza delle proprie conoscenze e coraggiose nel mettere alla prova i propri talenti, possano aspirare a ricoprire anche ruoli apicali. Auspicare il raggiungimento della parità di genere non vuol dire voler eliminare o negare le differenze, ma piuttosto fare in modo che ogni persona, femmina o maschio, abbia davanti a sè le stesse opportunità e strumenti per poterle cogliere. Quando questo avviene nulla ferma le giovani donne, sempre più determinate nel realizzare gli obiettivi che si prefiggono. E così stiamo assistendo ad un numero sempre crescente di iscrizioni femminili a corsi universitari Stem, nella consapevolezza della necessità di guardare alle nuove sfide di un mondo del lavoro in evoluzione. Sanno di dover affrontare mille difficoltà, e che niente e nessuno renderà facile il loro cammino, ma hanno grinta e voglia di fare. Del resto non è partita proprio dall’Italia quella giovane ingegnere che ci ha reso tutti orgogliosi perché scelta per una missione spaziale? Questo apre a nuove idee e prospettive che, nella maggiore attivazione delle risorse femminili, sottendono ad un rilancio economico e sociale. Ne sono un esempio virtuoso le donne, sempre più numerose, che decidono di fare impresa. Se è giusto continuare a percorrere la strada intrapresa da quelle donne che, armate solo del proprio coraggio, sono riuscite ad abbattere muri che sembravano invalicabili, noi oggi dobbiamo essere consapevoli che nella costruzione di una società più libera e equa diventa inevitabile che anche gli uomini siano al nostro fianco.

Ande Ferrara (Associazione nazionale donne elettrici)