"Una soluzione per le tute blu"

Lo trovi con gli amici in bicicletta in piazza a Copparo. Huber Osvaldo Rubi cerca di non pensare per un attimo a quella spada di Damocle che minaccia i posti di lavoro degli operai Berco. Fra i lavoratori c’è anche sua moglie. "Cinque anni e sarebbe andata in pensione". Il condizionale è d’obbligo alla luce della situazione. "Sì siamo preoccupati come tutti – spiega Rubi –. Berco non riguarda soltanto chi ci lavora ma anche l’intero paese. Mia moglie ci lavora ormai da 20 anni. Sembrava fatta per un futuro tranquillo e invece è tutto da rifare. Prima alla Berco erano 3mila e sono diventati mille. Non si possono lasciare per strada tutti questi lavoratori. Arriverà una soluzione".