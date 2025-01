Una staffetta per la vita. Cuore espiantato a Cona, la corsa in auto fino a Siena

Una corsa contro il tempo per salvare una vita. è quella che ha visto protagonisti gli uomini della polizia stradale, oltre che nei servizi di prevenzione e repressione delle condotte contrarie al Codice della strada quotidianamente effettua servizi di soccorso pubblico. Ed è quello che è accaduto anche nelle scorse ore. Nella giornata di giovedì, una pattuglia della sezione polizia stradale di Ferrara ha effettuato, a partire dalle prime ore del mattino, un servizio di staffetta per scorta sanitaria a seguito di un espianto di cuore avvenuto all’ospedale Sant’Anna di Cona. L’organo è stato poi trasportato al nosocomio di Siena per il successivo trapianto. La scorta ha consentito ai sanitari di superare rapidamente il traffico intenso presente soprattutto nel nodo autostradale di Bologna.

Al termine della scorta terminata con esito positivo, la pattuglia è rientrata per fare rifornimento quando, in viale Cavour all’altezza del Castello, i due operatori hanno notato dal lato opposto della strada una persona anziana che barcollava. Prontamente i poliziotti si sono avvicinati all’anziano che stava accusando un malore. Per prima cosa, entrambi gli operatori lo hanno sorretto in attesa dei soccorsi. Immediatamente è stato allertato il 118 mentre la persona colta da malore stava iniziando a perdere conoscenza. I poliziotti lo hanno steso a terra per poter operare le necessarie manovre di primo soccorso, in attesa dell’ambulanza. Appurato che l’uomo respirava, anche se a fatica, gli è stato monitorato il battito del cuore. Non essendo necessario effettuare le manovre di massaggio cardiaco, è stato messo in posizione laterale di sicurezza. Durante le operazioni di soccorso, la pattuglia è rimasta sempre in costante contatto telefonico con l’operatore del 118, aggiornandolo in tempo reale sugli sviluppi della delicata situazione. Il malcapitato, interrogato in merito, ha spiegato i sintomi che lo avevano colto poco prima. Arrivato in viale Cavour il personale sanitario, il paziente è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per poter svolgere i dovuti accertamenti e le cure del caso.

re. fe.