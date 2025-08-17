Una stagione a doppio senso. Concerti all’alba in spiaggia: "Ferragosto da tutto esaurito"

Sveglia all’alba, ore sei del mattino, un nuovo giorno. Sabato, day after, ferragosto è passato. Daria Barboni, titolare del Miami, spiaggia e divertimento agli Scacchi, racconta il suo entusiasmi. "Qui c’era il tutto esaurito, tante gente, un fiume. E noi a correre, a rimboccarci le maniche", afferma, la soddisfazione nelle parole. Scongiuri, dopo una lunga estate di sole e nuvole, luci e ombre. In cucina – dopo un mezzogiorno di fuoco per le temperature e quelle ’volate’ tra i fornelli – sorride lo staff, al timone – una vivace maglia arancio – Paolo Menegatti, il marito. Risuonano ancora nelle orecchie le note del risveglio, atmosfere francesi, ’C’est si bon’ si intitola. Davanti alla spiaggia Miami, emozioni in riva al mare, paste calde, bomboloni e caffé, aroma nell’aria. Hanno cantato e suonato Ambra Bianchi, voce e flauto; Alessandro Russo al pianoforte; Stefano Melloni al clarinetto.

Belle note, ferragosto scacciacrisi, un balletto di numeri, ombrelloni chiusi, ombrelloni aperti. Il Kursaal, a Spina, al giro di boa dei 25 anni. Nicola Ghedini, presidente dei balneari Cna, tira le somme. Lui, una vita sulle spiagge, l’esperienza di un settore che continua a riservare sorprese. Dice: "Una settimana al top, clima meraviglioso, gente che ha voglia di fare la sua vacanza, aperitivi e cene negli stabilimenti, eventi e tanta musica, bollicine e voglia di ritrovarsi. Stiamo registrando una bellissima affluenza dopo un mese di luglio tra luci e ombre. Una settimana da tutto esaurito dopo un periodo altalenante anche un po’ per colpa del meteo. Finalmente, oserei dire". Finalmente la barca del turismo pare avere preso l’onda, va. "Per fortuna", aggiunge Giuseppe Carli, titolare del’Astor, presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneari, presidente del consorzio di Porto Garibaldi. "E’ stata una stagione particolare, con assalto alle spiagge nel fine settimana, flussi in frenata gli altri giorni. Ma il caro ombrellone non c’entra proprio niente. A Portogaribaldi i prezzi sono molto competitivi, direi bassi". Anche il turismo vive di correnti, correnti che cambiano, prendono all’improvviso altre direzioni. "Cosa succede ai Lidi? Cosa è successo? Dobbiamo interrogarci, trovare risposte", interviene Gianni Nonnato, titolare dello Chalet del mare, presidente del consorzio Nazioni. Imprenditore da generazioni, primo passo sulle spiagge oltre 50 anni fa quando il padre Ciano, 88 anni, comprò dal demanio l’Orsa Minore. Uno dei primi stabilimenti balneari, in una spaggiona che allora sembrava un deserto da colonizzare. "Godiamoci questo ferragosto da tutto esaurito, è stato il primo giorno sold out della stagione. E ci voleva proprio, un fiume di gente, i lidi che hanno alzato di nuovo la testa. Un bel pienone, in questi giorni possiamo lasciare da parte le lamentele. Poi dobbiamo metterci attorno ad un tavolo, avere l’intelligenza di fare un’analisi, di capire cosa è cambiato e cosa sta cambiando ai lidi". Mery Carli, al timone da generazioni, di Virna n. 56 (Spina), non riesce a rispondere al telefono, che continua a suonare, a suonare. Ordinazioni, prenotazioni, ottimismo. Anche qui hanno salutato l’alba tra le note, sedie, lettini, la tavola di un surf, panche di legno sulla spiaggia mentre quella sfera rossa si alza sul filo della linea del mare. Sono 142 gli sbabilimenti nelle spiagge di Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina). Un settore che offre lavoro, fa girare l’economia. E’ entusiasta Sara Bonazza, titolare del Delfinus (Scacchi), il bagno che venne distrutto dalle fiamme e che dalle ceneri è risorto. "Sold out da domenica scorsa. E quest’anno ho una fila in più di ombrelloni. Non è vero, la crisi dei balneari non esiste". Stessa spiaggia, parallele divergenti.