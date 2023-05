Una stagione al mare da assistente bagnante

Service4Swim è alla ricerca di assistente bagnanti per la stagione estiva 2023 in strutture ricettive come centri vacanze, camping, stabilimenti balneari, hotel e piscine estive nelle località dei lidi di Comacchio. L’assistente bagnante si occuperà di vigilanza e assistenza bagnanti (piscina, spiaggia), far rispettare le indicazioni aziendali alla clientela, manutenzione ordinaria vasca e piano vasca, controlli valori vasche. Si richiedono il possesso dei seguenti requisiti essere in possesso del brevetto di assistenza ai bagnanti in corso di validità, Mip per il lavoro in spiaggia. Inoltre, avere un forte senso di responsabilità e di attenzione, essere a conoscenza degli elementi di primo soccorso, essere disponibile a lavorare con orari flessibili, inclusi festivi e fine settimana. Infine, essere orientato al rapporto con l’ospite e ai rapporti interpersonali. L’inquadramento sarò con un contratto di lavoro a tempo pieno o part time a tempo determinato. In alcune località di lavoro c’è disponibilità di alloggio.