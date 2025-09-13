Una stanza piena di storie. La biblioteca per i bimbi. Dono di un gruppo di amici

Quando un gruppo di amici resta tale per 40 anni è un traguardo che di questi tempi, basati sulla velocità, sull’immediato, sul consumare e vivere tutto in pochi minuti, va festeggiato. E quale modo migliore, per lasciare una traccia concreta di questa amicizia, di contribuire a creare una biblioteca per bambini? È stato finanziato così il progetto ‘Giocare con le parole’ di Caritas, che venerdì scorso ha portato all’inaugurazione di una biblioteca per i più piccoli in viale Po 8. Questi locali ospitano già un altro importante progetto, quello di ‘Crescere insieme’, un’iniziativa rivolta a mamme e bimbi richiedenti asilo che, per motivi burocratici, non riescono a entrare negli asili o nei centri per le famiglie e sono tagliati fuori dal sistema. Per loro vengono organizzate varie attività: dal massaggio infantile, alle consulenze pediatriche, dal pomeriggio di gioco, ai gruppi psicosociali e di orientamento al territorio, durante i quali si fanno anche attività pratiche, il tutto sempre finalizzato all’inclusione.

E sempre con questo obiettivo Maria Teresa Stampi, operatrice di Caritas, ha pensato al progetto Giocare con le parole: imparare una lingua e una cultura leggendo libri, attraverso favole, fumetti, disegni, ma anche racconti di storie vere: "Per adesso la biblioteca sarà aperta per i bimbi che fanno parte del progetto ‘Crescere Insieme’. Due pomeriggi a settimana potranno leggere con educatori e volontari e anche insieme alle mamme. Sono previsti infatti momenti in cui insegneremo a queste donne a leggere ai propri figli, per consolidare il loro rapporto, renderle più autonome e anche più in grado di padroneggiare la lingua. Tra i libri che abbiamo messo a disposizione ci sono poi anche quelli che riguardano proprio la cura del bambino". Per allestire la biblioteca è stato necessario comprare librerie, pouf su cui far sedere i piccoli e i grandi lettori, tappeti, e ovviamente libri, la maggior parte dei quali sono stati acquistati alla libreria specializzata Testaperaria.

Ed è a questo punto della storia, quasi una favola anche questa, che entra in gioco il gruppo dei Ragazzi del ‘65. Giovanni frequenta gli stessi 13 amici dai tempi delle elementari: "Nel 2000 ci siamo ritrovati a pensare per la prima volta all’idea di festeggiare questa lunga amicizia con un viaggio, che però quell’anno è rimasto solo virtuale, abbiamo viaggiato con la mente... poi dall’anno successivo invece non ci siamo più fermati, siamo stati a Barcellona, Dublino, Monaco, ma anche in tanti bellissimi posti in Italia, l’ultimo è stato Grado. Quest’anno abbiamo tutti compiuto 60 anni e abbiamo pensato che, invece di farci fare dei regali per questa cifra tonda, avremmo potuto noi regalare un viaggio della mente e della fantasia a qualcuno e così abbiamo chiesto a parenti e amici di contribuire con delle donazioni al progetto ‘Giocare con le parole’ di Maria Teresa, per realizzare la biblioteca per i bambini". La fine, ma anche l’inizio, di questa storia è una stanza piena di... storie.