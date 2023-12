Una storia cominciata nel 1966: "Tanti ricordi, siamo cresciuti molto"

Era il 1966 quando Giorgio Tosi – attuale presidente cussino – metteva piede come buon atleta di canottaggio dentro agli uffici di viale IV Novembre dove, fra piano terra e seminterrato, trovavano spazio i piccoli locali dell’allora Cus Ferrara. Otto anni dopo venne eletto presidente, carica che ha ricoperto fino ad oggi in maniera continua, eccezion fatta per una parentesi di un mandato e mezzo, quei 5 anni coincisi con le elezioni di Travisani e Borasio come massimi dirigenti. In questi 50 anni di strada il Cus ne ha fatta tanta sia in termini logistici, (passando da via IV Novembre a via Guarini, per poi passare in via Gramicia) sia sportivo organizzativi, arrivando a muovere numeri incredibili che ne fanno la società sportiva più grande di Ferrara.

"Ricordo con nostalgia quei periodi – dice Tosi –, nostalgia che arriva dai tanti ricordi legati a fatti e persone che hanno contribuito alla ricerca del miglioramento e della crescita delle attività. Il ricordo personale più vicino è ovviamente legato all’inizio dell’attività di canottaggio nella Darsena di Ferrara, con due box di metallo reperiti dall’università chissà dove. Erano bucati e pioveva dentro, ma con quelli e due barche, le sei persone che animavano la sezione facevano attività.

In gara a Castelgandolfo nel 4 con, ad un certo punto iniziamo ad imbarcare acqua e siamo arrivati al traguardo con il timoniere – tal Ragazzi – che si disinteressava di dare il ritmo, preoccupandosi di più di buttare fuori l’acqua dallo scafo.

Oggi il canottaggio ha strutture moderne, così come il rugby. Ai tempi se il Comune concedeva ai rugbisti il Motovelodromo per le partite, era un continuo peregrinare in cerca di un campo d’allenamento. Ci allenavamo a Cassana con l’acqua delle docce quasi sempre fredda o alla Città del Ragazzo, con un campo lontano dalle dimensioni regolari. Spesso i ragazzi sapevano dove allenarsi solo in giornata grazie ad una telefonata. Era fatica anche reperire fondi e gestire l’attività dal punto di vista economico. Non si facevano le trasferte in bicicletta come amava raccontare Sergio Cavallari, presidente negli anni ’50, ma certo i fronzoli erano pochi". Oggi il Cus Ferrara per i numeri che muove ed impiantistica è fra i primi 4 Cus della penisola. A livello agonistico i risultati delle sezioni dipendono ancora tanto dagli sponsor a disposizione, che a Ferrara sono più difficili da reperire.