Una storia di famiglia tra i pastelli ‘Brancaleoni’ è bottega storica

di Francesco Franchella

Cos’è una ‘Bottega Storica’? Al di là delle caratteristiche utili ad ottenere il riconoscimento, un negozio è Bottega Storica quando entra nella memoria comune di una collettività. A Ferrara, ad esempio, a partire dagli anni Sessanta, ogni nonna (o quasi) si è recata alla Cartolibreria Brancaleoni per comprare i pastelli colorati al nipote, ogni genitore ha accompagnato il figlio a cercare i quadernoni giusti per imparare a scrivere. Titolare, da settant’anni ad oggi, è la famiglia Brancaleoni. Prima Enzo Brancaleoni, poi il figlio Uberto e quindi la nipote Elena. Gestione familiare, punto di riferimento di tutti i ferraresi, tutti sanno dove si trovi: non è questa una ‘Bottega Storica’? Ieri, dalle 16 alle 20, in occasione del suo settantesimo compleanno, la cartolibreria Brancaleoni ha festeggiato il riconoscimento. Elena Brancaleoni (titolare della cartolibreria), 70 anni di storia: un bel traguardo. "L’attività è partita l’11 aprile del 1953. Il fondatore era mio nonno, Enzo Brancaleoni. Poi, è diventato titolare mio padre, Uberto Brancaleoni. Ora, ci sono io". Tre generazioni. Perché suo nonno Enzo ha intrapreso questo percorso? "Negli anni Cinquanta era un maestro elementare e ha lasciato l’insegnamento per aprire, in casa, una distribuzione di libri. Faceva il rappresentante editoriale di testi per la scuola primaria. Mio padre mi racconta che in casa c’erano libri sparsi ovunque, persino sotto al letto. Quindi, nel ’53 ha aperto, in via Correggiari, un’attività di commercio di libri e di cartoleria. Negli anni Sessanta si sono spostati in Contrada della Rosa, ma in un altro civico, per poi trasferirsi in Contrada della Rosa 2028, dove ci troviamo ora".

Quando è subentrato suo padre?

"Nel ’78, quando è morto mio nonno, a sessant’anni. Mio padre, così come me, ha sempre lavorato qui. Io sono cresciuta tra queste mura. Una volta avevamo anche un ingrosso in fondo alla via e stavo sempre in mezzo agli scaffali: sono nata respirando l’odore della carta, delle matite. Insomma, odore di cartoleria".

Dopo tutti questi anni, diventerete ‘Bottega Storica’

"È un bel riconoscimento. Mi fa piacere, soprattutto per mio padre che ha lavorato tantissimo. Siamo aperti da settant’anni e si continua a lavorare bene".