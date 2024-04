Una strada divisa tra due comuni: "Via Prampolini, buche e rabbia". Finalmente luce verde ai lavori

C’è una strada che è divisa a metà tra due paesi, Cento – che si fregia del titolo di città – e Terre del Reno. Sul lato destro – dipende poi da dove si guarda, è sempre una questione di prospettiva – c’è il vessillo di un Comune, sul lato sinistro dell’altro municipio. Appunto a metà, per una lunghezza di 800 metri. E’ divisa equamente via Prampolini, comprese le buche, le toppe di catrame come rammendi sulla giacca grigia di un clochard, la rabbia e gli incidenti. Un’auto nel fosso da una parte della via, un altro veicolo finito nel canale d’irrigazione che si snoda lungo l’altra metà. Da oltre un anno i residenti, una ventina tra i quali ci sono anche alcune imprese, chiedono che venga sistemata. Ma c’è un freno al via libera ai cantieri, Cento e Terre del Reno devono versare la loro quota, di comune accordo. Anche la spesa per riparare buche e selciato va divisa in due. Solo allora si parte. Ebbene, dopo lettere, petizioni ed incontri nel Comune di Cento – Terre del Reno aveva già annunciato di voler mettere la sua parte nel corso di un consiglio comunale – finalmente la tanto sospirata schiarita. Arriva con le parole del primo cittadino di Cento Edoardo Accorsi. Proprio l’altro giorno, ormai in partenza anche una lettera sempre dei residenti al prefetto per chiedere una mano a sciogliere il nodo. Il sindaco precisa: "Siamo al lavoro con il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, in piena sintonia d’intenti sulla situazione dei via Prampolini. Abbiamo dato seguito a sopralluoghi sulla strada e come Comune di Cento, siamo alla ricerca delle risorse di bilancio per poter far fronte all’intervento presumibilmente utilizzando l’applicazione dell’avanzo a fine luglio". Una bella notizia per i residenti e per Maura Battaglia, consigliere di Terre del Reno, che è un po’ la paladina della protesta. Una bella notizia che ha unito per una volta la politica, al di là di bandiere ed ideologie. Due Comuni, uno a trazione centrosinistra, l’altro centrodestra, si stringono la mano e ascoltano le richieste dei cittadini. Un esempio. Anche se un po’ d’acqua sotto i ponti è passata. Tempo e inchiostro, come la lettera scritta ai vigili urbani di entrambi i Comuni. Un documento, in calce le firme, nel quale di denunciava che la strada era gravemente dissestata. "Una situazione non più sostenibile", le parole amare dei cittadini.

Nel testo si parlava di fondo stradale irregolare e sconnesso, asfalto divelto, buche profonde, avvallamenti, sul tratto in prossimità del civico 19 fino al civico 28. "Un grave pericolo per la circolazione, soprattutto per chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente per l’incolumità di automobilisti e pedoni che di lì transitano". Tra i problemi, non pochi, il divieto di transito dei camion continuamente violato. "In caso di incidenti con morti e feriti – spiega Maurizio Gilli, titolare del Nikita ranch, uno dei firmatari della petizione – verrà inviata una denuncia all’ autorità giudiziaria, chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva degli enti proprietari e l’eventuale nesso di causalità di tale condotta e danni subiti dagli utenti aventi diritto al transito. Certi che le amministrazioni comunali, di Cento e di Terre del Reno comprendano la gravità della situazione descritta e accolgano questa istanza, porgiamo distinti saluti". Una certezza che ha avuto finalmente una risposta, l’ultimo tassello, l’ok del comune di Cento. C’è ancora un po’ da attendere, passerà la primavera, arriverà l’estate. L’intervento è annunciato per luglio. Comincia il conto alla rovescia. Sul piatto i due comuni dovranno mettere la loro quota, circa 35mila euro. Insomma, i residenti tengono le dita incrociate. La speranza per tutti, un lieto fine.