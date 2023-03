Una strada nel nome del capitano Ranzani, caduto in Afghanistan

Oggi, alle 10,30, con ritrovo in via Gorni Kramer davanti al civico 6A avrà luogo la cerimonia di intitolazione della nuova strada dedicata all’ufficiale ferrarese Massimo Ranzani capitano degli Alpini - Caduto per la pace. Ci saranno il sindaco Alan Fabbri, l’assessore Marco Gulinelli, il prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, il sindaco di Occhiobello Sandra Coizzi, i familiari di Massimo Ranzani, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, del Corpo degli Alpini. Massimo Ranzani, nato a Ferrara il 24 marzo 1974, aveva 36 anni quando perse la vita durante l’operazione ‘Enduring Freedom’ in Afghanistan. Il mezzo su cui viaggiava venne distrutto da un ordigno.