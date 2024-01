"Una strada per ricordare. Bettino Craxi"

Riceviamo e pubblichiamo

– – –

"Esattamente nel gennaio

di 3 anni fa, questo giornale ospitava gentilmente una proposta che la nostra associazione volle lanciare in un periodo difficile, che ci stava portando fuori da una pandemia e dentro un nuovo mondo che nessuno poteva ancora immaginare.

La proposta era quella dell’intitolazione a Bettino Craxi di una via o di uno spazio pubblico nella nostra bella Ferrara. Rinnoviamo oggi, a quasi 24 anni dalla scomparsa del leader politico, figura istituzionale e statista di primo piano, questa richiesta, alla vigilia di una doppia ed importantissima campagna elettorale, per europee ed amministrative, che anche la nostra città si accinge a vivere.

Sarebbe bello che nello spirito riformista e moderato tutte le forze politiche che oggi condividono percorsi democratici e costruttivi, in Italia come in Europa, dessero un piccolo, ma significativo segnale dissotterrando le asce di guerra ed unendosi nel proporre e sostenere in consiglio comunale l’avvio dell’iter di intitolazione, non solo come riconoscimento al politico, che fu controverso capro espiatorio di una sciagurata stagione della nostra Repubblica, ma come viatico per un confronto su idee e contenuti e non su divisioni ideologiche ormai senza senso, per affrontare nei mesi prossimi la campagna elettorale".

Associazione ’Oltre’ Ferrara