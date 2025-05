UNA SU CINQUE E’ DONNA

L’imprenditoria femminile. Nelle province di Ferrara e Ravenna, al 31 dicembre 2024, un’impresa su cinque è femminile. Le 15.355 imprese “in rosa”, infatti, incidono sul totale delle imprese registrate (68.841) per il 22,3%. Questi i dati diffusi dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio nell’ultimo Rapporto sulla imprenditoria femminile. Il 63% sono imprese individuali, il 16% sono società di persone, il 19,2% società di capitali, mentre le cooperative rappresentano lo 0,9%. Le attività “in rosa” si concentrano, in particolare, nei settori del Commercio (il 22,8%), dell’Agricoltura (14,4%), dei Servizi alla persona (13,2%), dell’Alloggio e ristorazione (13,2%), del Manifatturiero (6,4%) e dell’Immobiliare (6,3%). Il 9% delle attività femminili è guidato da giovani donne under 35.