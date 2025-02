Una targa e premi al volontariato. La festa di San Biagio con Zuppi

La celebrazione del patrono di Cento ieri ha visto alcuni momenti importanti nella basilica di San Biagio, alla presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi. La cerimonia si è aperta all’esterno della chiesa dove ad aspettare l’arrivo del porporato, scortato dall’auto dei carabinieri di Cento, c’erano la banda Verdi e le associazioni. In occasione della festa del patrono si è deciso di scoprire la targa posta all’entrata di via Matteotti, nel porticato del 1750 che di recente è stato oggetti di lavori alla rampa per una migliore accessibilità. "Questo momento chiude i lavori post sisma della basilica – ha detto don Paolo Marabini –, un passo reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. In questo corridoio si trovano i busti di Guercino, Provenzali e di altri illustri centesi. Negli anni era stata costruita una ‘slitta’ che permetteva di entrare in chiesa ma serviva intervenire e all’interno dei lavori post sisma, nel 2017 abbiamo pensato anche di inserire questo lavoro". La presidente Raffaella Cavicchi ha spiegato che, come Fondazione, hanno voluto sposare subito questo progetto inclusivo e ha ribadito la vicinanza dell’ente che, iniziato nel passato, vuole continuare anche per progetti futuri.

Poi ci si è spostati in chiesa per la celebrazione della messa presieduta dal cardinale Zuppi. Il porporato non ha mancato di toccare i cuori di tutti parlando di amore, aiuto ma non solo. "Come dice Papa Francesco, serve un’alleanza sociale per la speranza – sono le parole di Zuppi –, una speranza che sia inclusiva e non ideologica e lavori per un avvenire segnato da visi di tanti bambini che vengano a riempire le ormai troppe culle vuote in ogni parte del mondo. Tutti abbiamo bisogno di recuperare la gioia di vivere e non accontentarci solo di sopravvivere. C’è bisogno di uomini e donne di speranza. Ringrazio tanto San Biagio e Cento per questa celebrazione perché vedo e sento tanta bellezza, che non è solo quella estetica del restauro ma è quella interiore". Al termine della celebrazione è stata anche consegnata l’undicesima Stella di San Biagio, un riconoscimento che gli Amici di San Biagio, hanno voluto dare all’Associazione Santa Maria Maddalena. "Il loro lavoro è tanto prezioso – ha detto Annalisa Bregoli – e ha sottolineato il bello del volontariato che spesso lavora nel silenzio, ma che fa tanto bene alla comunità. È grazie a loro che da anni operano con gratuità, passione, costanza e dedizione nella chiesa Santa Maria Maddalena garantendone la cura e la fruibilità e che ospita anche la comunità cattolica ucraina". "Siamo nati nel 2007 con il consenso di monsignor Baviera – ha detto Luigi Grottini, presidente dell’associazione premiata –. Il sisma di maggio 2012 aveva reso inagibile la chiesa ma con grande impegno a dicembre siamo stati i primi a riaprirla, come prima ed unica. Da 14 anni per 2 domeniche al mese è stato anche consentito a un sacerdote di celebrare la messa greco-cattolica ucraina. Vengono, socializzano e si piange anche insieme per quanto sta succedendo al loro popolo. Insieme per aiutarci. Da poco, accogliamo anche l’Adorazione Eucaristica Permanente. Più motivati che mai continuiamo nell’opera di cura e collaborazione per mantenere la Chiesa come i nostri padri l’hanno voluta e siamo grati oggi di ricevere questo riconoscimento".