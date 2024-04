Una targa per l’insegnante: "Il sorriso di Donatella vivrà nei nostri ricordi"

"Il suo sorriso e il suo entusiasmo vivranno sempre nei nostri ricordi e nella nostra scuola". È questa la frase impressa nella targhetta svelata ieri pomeriggio accanto alla porta dell’aula docenti della scuola primaria Fattibello di Comacchio, che è stata intitolata a Maria Donatella Sulis, indimenticata e amata maestra prematuramente scomparsa nel novembre 2019. Un’iniziativa che è stata fortemente voluta dalla scuola, come ha ricordato la dirigente scolastica Adriana Naldi, nell’aprire l’emozionante e commovente cerimonia cui erano presenti autorità civili e militari, l’amministrazione comunale, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Foti, l’ex dirigente scolastica dell’Istituto Roberta Monti, rappresentanti di Asp e della Cooperativa Girogirotondo, docenti, personale scolastico e amici della maestra che ha lasciato un grande ricordo tra colleghi, genitori ed ex alunni che le hanno dedicato, in collaborazione con le mamme, un suggestivo video ricordo. Commossi, tra il pubblico presente, i familiari di Donatella Sulis: il marito Francesco, i figli Matteo e Nicolò, che hanno assistito all’intensa cerimonia.

La collega e amica Beatrice Mezzogori, promotrice dell’intitolazione dell’aula docenti, ha ringraziato tutti i presenti e quanti si sono impegnati nell’iter organizzativo e burocratico necessario: "È difficile descrivere Donatella in poche frasi, perché l’ho conosciuta prima come collega, poi come amica inseparabile per vent’anni. Il sole della Sardegna lo aveva dentro e lo ha trasmesso a tutte le persone che ha incontrato".

E il gesto che ha trovato concretezza ieri, vuole essere un modo per mantenerne viva la memoria e invitare a fare ricchezza della sua esperienza. ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini e de ‘La Cura’ di Franco Battiato eseguite da Giulia Battara, Dario Bitetti, Laura Garioni, Giuseppe Bonamico e Claudio Lanzoni, si sono alternati alla lettura, da parte dell’insegnante Aurora Gullo, della lettera della prof.ssa Alessandra Morelli dedicata a Donatella Sulis, come la poesia ‘Non camminare davanti a me’ di Albert Camus e la filastrocca ‘Amici’ di Gianni Rodari recitate da Roberta Agostini. Infine, la cerimonia di intitolazione ufficiale, con la benedizione impartita da don Guido Catozzi all’aula docenti che, da ieri, porta il nome dell’indimenticata insegnante.

Valerio Franzoni