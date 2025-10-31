Una targa per Rambaldi: "Ha fatto sognare Ferrara"

"All’atleta Luca Rambaldi, con immenso orgoglio, il prefetto e il sindaco di Ferrara si congratulano per i successi raggiunti nella brillante carriera sportiva ove la resistenza, la coordinazione e la potenza impressa in ogni colpo di remo, unite alla determinazione, sono risultate vincenti. La conquista della medaglia d’argento nel “quattro di coppia” a Parigi 2024 e la medaglia d’oro ai Campionati del mondo di Shanghai 2025 nel “quattro di coppia” di canottaggio sono il risultato di sfide vinte con grande coraggio, impegno e sacrificio. Grazie Luca per non avere abbandonato anche nei momenti più duri". Sono queste le parole presenti nella targa, firmata dal sindaco Alan Fabbri e dal prefetto Massimo Marchesiello, consegnata ieri come riconoscimento delle imprese del campione ferrarese Luca Rambaldi, vincitore della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e della medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di canottaggio di Shanghai 2025. Un momento di celebrazione e di orgoglio per l’intera città, che ha visto la partecipazione, oltre che dell’atleta protagonista, del sindaco e del prefetto, anche dell’assessore allo sport Francesco Carità e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Sebaste.

"Ringrazio per questo premio. Giro il mondo e ciò è bellissimo, ma qui ho le mie radici e a Ferrara amo sempre tornare e allenarmi, remare sulla Darsena, dove sono stati fatti lavori importanti, un bel passo avanti che spero continui", ha detto Luca Rambaldi. "La carriera di Luca è l’esempio concreto di come impegno e spirito di squadra possano condurre ai massimi risultati. Punto di riferimento della nazionale di canottaggio e simbolo di determinazione e talento sportivo, ci ha fatto davvero sognare, rendendo orgogliosi tutti. Per questo oggi lo omaggiamo con questo riconoscimento". All’orgoglio del primo cittadino si è unito quello del prefetto e del comandante della Guardia di finanza. "Si tratta di un momento importante per noi, Luca è un nostro atleta, ma soprattutto è un ferrarese. Le Fiamme Gialle sono con te, grazie per ciò che stai facendo".

j. c.