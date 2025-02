Una targa per Vancini. "Centese benemerito"

Sono passati 10 anni e il ricordo di Guido Vancini, figura di spicco nella comunità centese, è ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua vita, intrecciata indissolubilmente con quella di Cento, continua a risuonare ricordando un uomo che ha dato tanto alla sua città. E proprio a dieci anni dalla sua scomparsa che la sua memoria ha trovato una nuova forma di espressione.

Il gruppo di Famiglia Centese, infatti, ha deciso di posizionare una lapide commemorativa sulla casa di Vancini, un gesto che simboleggia il profondo legame che ancora oggi lega l’uomo alla sua comunità, che tanto amava.

E’ così che nel tardo pomeriggio di sabato vi è stato lo svelamento alla presenza del sindaco Edoardo Accorsi e appunto, di ‘Famè Zenteisa’, con Luciana Orsini e Giuseppe Sitta che hanno ricordato quanto fatto da Vancini.

"Vancini già nel 1945 con l’Associazione Studentesca Universitaria si era messo a disposizione del sindaco Tamburini nella Commissione per la gestione dei residuati bellici e nell’ex Zuccherificio occupato abusivamente da imprenditori, di occuparsi di contratti simbolici così da agevolare occasioni di lavoro – è il racconto di Sitta –. Negli anni ’60 ebbe poi una prestigiosa carriera da autore di testi, che avrà il suo culmine con l’adozione dei suoi volumi di Scienze per le Scuole Medie. Fu trai i fautori della costituzione della Società Renanfrutta nel ’61 e seguì nel ’67 l’inaugurazione dello stabilimento a Corporeno, come direttore amministrativo".

E si rese conto della necessità di costituire un’associazione che prendesse a cuore la città.

"Negli anni ’70 nell’Osteria da Cencio nasce il sodalizio “Famè Zenteisa”, che raccoglie l’adesione entusiastica dei più bei nomi della società centese, e che proseguirà sui tavolini del Caffè Italia – prosegue Sitta – Grazie all’associazione e al coinvolgimento di privati, aziende, Lions Club, Cassa di Risparmio, Comune si rendono possibili le iniziative per la riapertura del teatro nel 1974, dopo la chiusura del 1964; la valorizzazione della Biblioteca, trasferita nel ‘71 dai locali della Scuola Media in Corso Guercino nel Palazzo Rusconi, sede della Cassa di Risparmio, poi nel Palazzo Scarselli in via Ugo Bassi; la ristrutturazione della Pinacoteca; la costruzione di impianti sportivi, con la costruzione della tribuna coperta. Ed è nel Natale 1988 che fa nascere anche l’omonimo quadrimestrale".

A Vancini anche il merito di avere scoperto nell’Archivio comunale di Cento un’opera manoscritta dello storico centese Antonio Orsini: la Selva Enciclopedics Centese, una delle fonti documentarie più importanti per la storia di Cento.

Un uomo che si era battuto contro la soppressione della ferrovia e il mancato casello dell’autostrada fuori dal Senato nell’83, per poche migliaia di voti e innamorato della Cassa di Risparmio.

"Un nostro benemerito concittadino che Famè Zenteisa vuole ricordare con questo affettuoso ricordo marmoreo – conclude –, che non deve essere solo un doveroso attestato della sua azione passata, ma un monito. come una “pietra d’inciampo” per tutti a continuare nella strada da lui tracciata, con il suo stesso impegno ed entusiasmo".

Laura Guerra