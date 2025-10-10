Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaUna targa ricordo per l’infermiere Bersanetti
10 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere...

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere...

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere...

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di numerosi operatori sanitari dell’Ospedale del Delta, è stata accolta e sostenuta dalla Direzione Generale dall’Azienda USL di Ferrara, che ha voluto così rendere omaggio a un professionista stimato per le sue straordinarie qualità umane e professionali. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Franco, la moglie Tiziana, le figlie Alice e Benedetta che hanno scoperto la targa, la madre Vincenzina e la sorella Daria, insieme ai colleghi, ai medici e agli operatori che con lui hanno condiviso anni di lavoro e di dedizione. Hanno portato il loro saluto istituzionale la direttrice del Distretto Sud-Est, Rita Maricchio, anche a nome della direttrice Generale delle Azienda sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini, e il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, comune presso il quale Franco Bersanetti risiedeva, che lo ha ricordato con profonda commozione sottolineandone la disponibilità, la gentilezza e l’impegno verso la comunità. Non si sono scordati dell’amico e collega, ricordandolo con commozione, Claudio Balboni direttore del Presidio Ospedaliero del Delta, Daniele Cariani che dirige il Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ausl Ferrara e Massimiliano Mazzini Coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso Ospedale del Delta. La targa, é stata collocata in un luogo simbolico qual’e la sala d’attesa del Pronto Soccorso è vuole rappresentare non solo un ricordo, ma anche un impegno condiviso: continuare a curare con la stessa attenzione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata