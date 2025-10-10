Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di numerosi operatori sanitari dell’Ospedale del Delta, è stata accolta e sostenuta dalla Direzione Generale dall’Azienda USL di Ferrara, che ha voluto così rendere omaggio a un professionista stimato per le sue straordinarie qualità umane e professionali. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Franco, la moglie Tiziana, le figlie Alice e Benedetta che hanno scoperto la targa, la madre Vincenzina e la sorella Daria, insieme ai colleghi, ai medici e agli operatori che con lui hanno condiviso anni di lavoro e di dedizione. Hanno portato il loro saluto istituzionale la direttrice del Distretto Sud-Est, Rita Maricchio, anche a nome della direttrice Generale delle Azienda sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini, e il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, comune presso il quale Franco Bersanetti risiedeva, che lo ha ricordato con profonda commozione sottolineandone la disponibilità, la gentilezza e l’impegno verso la comunità. Non si sono scordati dell’amico e collega, ricordandolo con commozione, Claudio Balboni direttore del Presidio Ospedaliero del Delta, Daniele Cariani che dirige il Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ausl Ferrara e Massimiliano Mazzini Coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso Ospedale del Delta. La targa, é stata collocata in un luogo simbolico qual’e la sala d’attesa del Pronto Soccorso è vuole rappresentare non solo un ricordo, ma anche un impegno condiviso: continuare a curare con la stessa attenzione.