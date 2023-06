Una targa ricordo per il Trigabolo "Era il tempio della creatività"

Una targa ricordo che, nel quarantennale della sua nascita, testimonia l’importante presenza, in piazza Garibaldi, del mitico e celebre ristorante "Il Trigabolo". Un ristorante noto a livello internazionale, premiato con le "Tre Stelle" della speciale guida "Michelin", anche dopo la chiusura. E che, creato da un’idea del titolare Giacinto Rossetti, è diventato famoso per i suoi pioneristici ed avveniristici piatti messi a tavola da chef, al tempo ancora sconosciuti, del calibro di Igles Corelli (nella foto), Bruno Barbieri, Mauro Gualandi, Pierluigi Di Diego, Marcello Leoni. Opera di Riccardo Biavati, la targa è stata scoperta sabato scorso, alla presenza della brigata di cuochi che si sono avvicendati ai fornelli, rendendo celebre anche la parallela rassegna gastronomica di forte richiamo "Saperi e Sapori", dagli stessi ispirata. Che ha dato lustro ad Argenta, rivissuta di recente in una sorta di revival ai "Cappuccini", sede originaria della manifestazione. Il Trigabolo fa parte della storica della culinaria.

n.m.