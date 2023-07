Una tintarella perfetta con frutta e verdura? Ecco lo speciale ’podio dell’abbronzatura’

Durante l’estate più di un italiano su 3 (36%) inserisce nella propria dieta le varietà di frutta e verdura che favoriscono in modo naturale l’abbronzatura. Sul podio del “cibo che abbronza”, secondo la speciale classifica di Coldiretti, salgono carote, radicchi e albicocche, ma sono d’aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie. Tutti prodotti che si possono trovare a ’km zero’ al Mercato coperto di via Montebello, che per l’occasione oggi allestirà il “podio” con degustazione, dalle 10.30 alle 12.30, di albicocche e meloni made in Ferrara, darà consigli su come assimilare il betacarotene dalle verdure per una tintarella perfetta, e ricette. Assaggi e consigli anche all’agriturismo Cà Nova a Ro Ferrarese (via Dazio), a pranzo e cena oggi e domani.