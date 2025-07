Una trattoria dedicata a Valeria

A Gherardi apre “Ciak si mangia!... come una volta”, trattoria ideata e fortemente voluta da Valeria Luzi e Stefano Muroni. La frazione di Jolanda di Savoia, che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza grazie al progetto di riqualificazione denominato Gherardi Il Villaggio del Cinema, da sabato 5 luglio avrà la propria locanda. Oltre ai murales a vocazione cinematografica, infatti, apre una trattoria che già dal nome dice molto di sé. Un menù semplice ed efficace, capace di parlare agli abitanti del territorio e ai turisti. Piatti della tradizione, preparati come una volta, e gustati tra le icone del grande cinema. All’interno del locale, infatti, è stata allestita una mostra permanente che collega cinema e cucina.

Dai manifesti, tutti originali, affissi alle pareti emergono i volti di Nino Manfredi, Bud Spencer, Terence Hill… L’allestimento è stato curato apposta per l’occasione da Luca Siano, già curatore delle mostre permanenti “Vancini manifesto” e “80 Ossessione. Viaggio nel cinema ferrarese” (via Poledrelli 21, Ferrara). L’inaugurazione (dalle 17.30) avverrà proprio il giorno in cui Valeria, spirata a maggio a causa di una malattia, avrebbe compiuto 44 anni. "L’idea della trattoria, il suo nome, il nome del progetto di Gherardi, sono visioni di Valeria – afferma Muroni –. Per il suo compleanno Valeria dona a tutto il territorio un nuovo progetto enogastronomico legato al cineturismo. È stata davvero brava!".

Durante l’inaugurazione si potranno visitare gli spazi, esplorare la mostra e fare un salto nell’angolo bottega per coprire i prodotti tipici del territorio. Parteciperanno all’evento anche enti, autorità e lo staff che ha lavorato con passione per dare vita a questo piccolo grande sogno.

Al termine della presentazione, sarà offerto un aperitivo e sarà possibile visitare il locale internamente. La trattoria entrerà in attività da domenica 6 luglio, con il suo primo pranzo ufficiale. “Ciak si mangia!” sarà aperta dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 23.

Chiuso lunedì e martedì. Per informazioni, dettagli e prenotazioni: 392.8150285 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18), www.gherardiilvillaggiodelcinema.it.

re. fe.