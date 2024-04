Una vacanza nel segno dello sport

Vacanze nel segno dello sport a Comacchio. Aprile e maggio sono i mesi dedicati al mondo del turismo sportivo con diversi appuntamenti e manifestazioni di rilievo nazionale, regionale e provinciale che richiameranno in città appassionati e atleti provenienti da ogni parte d’Italia (e non solo), pronti ad abbinare un soggiorno indimenticabile al loro sport del cuore.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello con la Spring Sup Race, che si terrà da oggi a domenica tra il Lago delle Nazioni e il tratto di mare compreso tra Lido delle Nazioni e il Lido di Volano. Si tratta di una gara di ranking valida per il campionato del mondo di Stand Up Paddle. In concomitanza si svolgerà anche la gara di campionato regionale Surfski, una particolare tipologia di canoa da mare. Tantissimi gli atleti iscritti e provenienti da tutto il mondo, con rappresentanti provenienti da 23 nazioni diverse. I baby calciatori saranno protagonisti, dal 18 al 21 aprile, allo stadio ‘Raibosola’ che ospiterà la Comacchio Champions Cup, trofeo di calcio professiostico under 10. In campo le rappresentative giovanili Juventus, Valencia, Manchester City, Roma, Empoli, Bologna, Fiorentina e i ‘padroni di casa’ della Comacchiese oltre a tante altre ancora. Per tutta la durata del torneo stand gastronomico, operativo dal mattino a orario di cena. Il 4 maggio riflettori puntati sulla Comacchio Half Marathon: 21,097 km entusiasmanti che vanno a toccare tutto il meglio che il territorio può offrire, le valli, il centro storico con i suoi stretti vicoli e i canali, il canale di Porto Garibaldi fino a correre affiancati al mare Adriatico prima di tornare in città. Alla ‘mezza maratona’ si affiancheranno altre due iniziative: una 10 km competitiva e una manifestazione ludico - motoria, a passo di corsa oppure camminando, tra valli immerse nella natura, fenicotteri e bilancioni prima di rientrare in città attraversando vicoli, canali e ponti comacchiesi. Tutte le novità, informazioni e prenotazioni su: https://www.visitcomacchio.it/