"Una via dedicata a Craxi? Ecco perché dico no"

Caro Carlino,

sono contrario a intitolare una via a Ferrara a Bettino Craxi, dato che violò la legge sul finanziamento ai partiti e venne condannato per corruzione. Inoltre l’ex segretario del Partito Socialista Italiano, pur avendo compiuto alcune scelte giuste come l’opposizione al comunismo, la riduzione della scala mobile per contrastare l’inflazione, la difesa della sovranità dell’Italia, nel caso Sigonella, è da giudicare negativamente poiché attuò una politica ben poco socialdemocratica e intese la politica come un mezzo per accrescere il più possibile il proprio potere personale. A conferma di questo mio ultimo giudizio ricordo quanto sostenne l’ex Segretario del Partito Socialista Democratico Italiano, Matteo Matteotti, nel suo ultimo libro, intitolato Le rivoluzioni promesse, (Loffredo, pagina 149): ”Craxi dettava le regole della politica spettacolo al congresso del Psi di Milano. Sostituiva alla democrazia interna la cooptazione, su sua indicazione, di uomini e di donne di notorietà, nello spettacolo, nella moda, per esibire l’adesione di settori produttivi, chiamati a votare per il partito del Segretario decisionista. I 500 membri dell’assemblea nazionale vennero, quasi tutti, imposti da lui, con l’offerta di far parte di una grande coreografia elitaria, che li premiava perché il leader li aveva riconosciuti degni di essere l’immagine esteriore del partito“.

Giovanni Bello