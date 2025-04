Una ‘videolettera’ a Luigi Einaudi. Un premio agli studenti ferraresi

Si è concluso venerdì a Torino il ciclo di celebrazioni promosso dal Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Il Comitato Nazionale, costituito da Fondazioni, istituti di ricerca, Università, enti, è nato con l’obiettivo di promuovere il pensiero einaudiano nell’anno dedicato all’anniversario. L’evento finale ha visto la premiazione dei giovani vincitori del concorso nazionale ‘Una lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita’, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso, lanciato a settembre dal Comitato e con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, ha rappresentato uno dei momenti simbolo di un percorso di sensibilizzazione e di edutainment che ha coinvolto numerosi studenti, invitandoli a riflettere sulla figura di Einaudi e ad apprendere dai suoi insegnamenti.

La premiazione ha avuto come protagonisti anche alcuni studenti ferraresi. Il gruppo classe II Q dell’istituto professionale Einaudi indirizzo Grafica e design ha infatti vinto il primo posto nella sezione B del concorso con il video ‘Lettera bianca’. I ragazzi sono stati premiati dall’assessore Andrea Tronzano per il loro "cortometraggio e lavoro di gruppo molto originale, girato con padronanza tecnica. Il pensiero di Luigi Einaudi, colto in punti salienti e appropriati, si contrappone alla malinconia e al pessimismo di fondo, alle tragedie personali e collettive e dona speranza per un futuro migliore. Il senso di solitudine e l’incomunicabilità del conterraneo Michelangelo Antonioni si riflettono nello sviluppo filmico di questo lavoro degli stessi figli di Ferrara, che vedono nella figura di Luigi Einaudi la luce per continuare a crescere e a sperare".

Nel corso dell’anno, il Comitato ha coordinato oltre cento eventi in tutta Italia con l’obiettivo di diffondere il pensiero e l’opera di Einaudi. Dalla cerimonia inaugurale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al concorso scolastico rivolto agli studenti. Il concerto di Ludovico Einaudi nel suggestivo palco del Tempio di Venere a Roma, ha messo il sigillo alle celebrazioni.