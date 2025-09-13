"Una violenza dilagante. Servono parole di pace"

"Troppo poche le parole di pace, dopo anni nei quali al posto della pace abbiamo utilizzato linguaggi sempre più violenti e di minor comprensione dell’altro. Questa sempre più crescente violenza verbale non può che generare guerre con armi di maggiore potenza distruttiva". Sono state alcune delle riflessioni del video messaggio del cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, proiettato ieri pomeriggio sul grande schermo in piazza Matteotti in occasione dell’inaugurazione della 354esima fiera di Codigoro. Una kermesse aperta dal sindaco Alice Sabina Zanardi, che ha annunciato la realizzazione di un murales su Gaza ed una mostra proprio per sottolineare il tema che si è data per questa edizione della fiera ovvero, la pace. "Che si fabbrica con la giustizia – ha proseguito il primo cittadino – e la costruzione di una comunità di persone che con coraggio abbracci il futuro nel rispetto delle regole e del vivere insieme, sapendo sempre che nessuno viene lasciato indietro".

La giornalista Lorena Bianchetti si è detta felice di "scoprire una comunità che collabora e declina parole per costruire la Pace, poichè noi possiamo col nostro linguaggio scegliere di alimentare il male o il bene". Per Emergency di Ferrara c’erano Patrizia Guerzoli e Marco Ferraresi, che hanno ricordato l’importanza dell’associazione nel mondo, fondata da Gino Strada, che dal 1994 ad oggi ha curato 13 milioni di persone oltre a costruire ospedali in vari paesi. Come da tradizione assegnati il "Premio dello Scariolante dalla fatica all’ingegno" ai titolari del Bar Francia, a Cinzia Fabbri per l’edicola Albertini e i 78 anni di attività, e a Zanella Abbigliamento con 80. Il riconoscimento Santa Croce ad Andrea Bonazza, Micaela Ronconi, Lorenzo e Marco Finessi, intervenuti per portare aiuto a Riccardo Pulga, rimasto ferito in un incidente stradale, a Lorenza, parrucchiera di Pontelangorino, e Andrea Ronconi. Il premio Fedeltà al Lavoro ad Andrea Occhi e Rita Menegatti. Infine il premio "L’Airone" al merito a Mauro Tonello. cla. casta.