Una vita con il camice "Io, primario a 73 anni La sanità pubblica mi aveva pensionato"

di Mario Bovenzi

Era primario all’ospedale Sant’Anna di Cona quando arrivò il giorno di andare in pensione. Aveva 62 anni Alfredo Potena, una vita da medico chirurgo in pneumologia e cardiologia, era il 2012. E quello per lui – la professione, una passione – è stato un brutto giorno. "Avevo 42 anni d’anzianità ma non volevo in alcun modo andare in pensione, sentivo che potevo dare ancora il mio contributo". Ma il governo varò in quegli anni una legge che, se non volevi essere fortemente penalizzato, costringeva ad andare in pensione chi aveva alcuni requisiti. "Insieme a me – ricorda quel periodo con amarezza – andarono via 20 figure apicali. Tra questi c’erano 12 primari ospedalieri. Il servizio pubblico decise di privarsi di venti persone, professionisti di grande esperienza". Come Potena che, dopo un breve periodo, divenne primario nel reparto di medicina generale dell’ospedale privato di Santa Maria Maddalena. "Mi arrivarono subito numerose richieste dal privato, ho accettato. Faccio anche ambulatorio in altre tre strutture. E dico con convinzione che finché avrò la testa e le forze per andare avanti continuerò a lavorare nella sanità, il mio mondo". A 73 anni.

Venne in pratica costretto ad andare in pensione

"Sì, fu un momento di grande sofferenza. E poi la sanità pubblica si lamenta se non c’è personale, se non ci sono medici. Era tutta la mia vita, quando sono andato via ero letteralmente disperato. Era il 1988 quando consegui l’incarico di primario ospedaliero in medicina interna. Per 35 anni ho svolto attività clinica per l’azienda ospedaliera Arcispedale Sant’Anna e dal 1992 al 2011 sono stato direttore dell’Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria. Incarichi che ho svolto con grande dedizione, per il bene del paziente. All’improvviso finì tutto, dovevo andare a casa. Ma io mi sentivo bene, ero in grado di lavorare"

Cosa è successo?

"Mi arrivarono subito diverse offerte dalla sanità privata. Non potevo restare senza fare nulla, ho accettato"

Lavora a Santa Maria Maddalena

"Sì, avevo una forte esperienza nella branca della medicina interna. Così mi è stato affidato l’incarico di primario nel reparto di medicina generale. Svolgo inoltre attività di cardiologia e pneumologia in alcuni ambulatori"

Quante ore lavora al giorno?

"Comincio alle 8 del mattino e vado avanti fino alle 19. Certo faccio la pausa pranzo, ci mancherebbe"

Dodici primari a casa dalla mattina alla sera, medici e infermieri che mancano

"Credo che la sanità pubblica si stia suicidando. Servono criteri di valutazione diversi per la professionalità. Certo l’età è uno dei parametri, ma è fondamentale valutare il medico, se è in grado di esercitare si deve dare la possibilità di restare. Come si fa a mandare a casa medici bravi, professionisti che si dedicano al paziente"

La fuga dal pubblico al privato

"La sanità pubblica deve capire che i medici li deve pagare di più, non è possibile che percepiscano una retribuzione inferiore a quella che offre una cooperativa privata"

Lei è contento di questa scelta?

"Sì, per me il lavoro, sentirsi utili è vita. Con i miei capelli bianchi".