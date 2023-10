"Una vita di corsa a riparare i bolidi da rally"

"Ci vuole passione. Sono nato con l’ossessione dell’automobile con una predilezione per quelle da corsa. Da turismo, da rally, in pista. Guardavo le gare, facevo le gare e dopo il diploma, in officina e nell’assistenza, ho trovato il modo di esprimermi e di concretizzare un sogno". Simone Farina, 40 anni, esperto di meccatronica, ha inaugurato in via Ragazzi a Bondeno la nuova sede della sua Rennsport. "Avevo bisogno di ampliarmi – racconta – la sede precedente di via Pironi non era più sufficiente. I clienti arrivano da tante parti dell’Italia specialmente da Emilia, Toscana, Lombardia, Veneto". In officina si respira il silenzio della concentrazione, lo studio di ogni applicazione, si percepisce l’analisi attenta di ogni pezzo e la collocazione per arrivare al rumore roboante dell’accensione: "Negli anni mi sono fatto conoscere facendo le corse e l’assistenza alle macchine in pista – spiega –. Si è diffusa la voce della cosa che facevo, per cui tutto si muove sul passa parola e gli appassionati arrivano all’officina di Bondeno da tante parti d’Italia". La Rennsport è specializzata infatti nella manutenzione e nella preparazione per le corse delle auto sportive, con una specializzazione nel mondo Porsche: "Svolgo un’attività di meccatronica – sottolinea Farina - per cui lo faccio su qualsiasi tipo di auto. Sfruttando l’esperienza da pilota e l’assistenza alle macchine da corsa, mi sono specializzato nel fare macchine un po’ più di nicchia, per uso pista, sportive". "Ringrazio Simone Farina per l’invito all’inaugurazione – ha detto il sindaco Simone Saletti al taglio del nastro -. Gli auguro un successo sempre maggiore. Aveva aperto nel 2019 in via Pironi. Nonostante la pandemia abbia rallentato anche questa attività, la sua bravura gli ha consentito di trovare costantemente nuovi clienti, fino al punto in cui ha dovuto guardarsi intorno per trovare una sede più ampia. Attività come queste sono un’eccellenza e fanno conoscere Bondeno anche al di fuori del territorio". Servono nuovi professionisti: "Sono alla ricerca di un apprendista – dice Farina -. Preferirei un ragazzo appena diplomato per cercare di forgiarlo nel mio tipo di lavoro".

Claudia Fortini