Una vita ‘In posa’: immagine e felicità nelle foto di Fabrizia Chiappa

Ferrara ‘In posa’. È il titolo della mostra fotografica allestita in vicolo Cornuda e visitabile fino all’Epifania. Fabrizia Chiappa aveva solo otto anni quando rimase incantata da una polaroid che presto sostituì i suoi giochi di infanzia. Il gioco si è nutrito di passione e quindi trasformato in un lavoro eccellente. Grazie alla proficua collaborazione tra l’associazione ‘Umanità’ con sede anche a Ferrara in vicolo Cornuda 4, fino al 6 gennaio sarà possibile visitare la mostra dell’artista ed eventualmente, con l’acquisto di un’opera, contribuire alla realizzazione del progetto ‘Non cancellarmi’ volto a promuovere e divulgare il diritto alla pace tra bambini, educatori ed adulti.

‘In posa’ traduce in immagini una riflessione sul fotografarsi in ogni contesto sempre sorridenti ed entusiasti di una vita virtuale. Si tratta infatti solo dell’imago di una felicità forse anelata, certamente non vissuta nel reale. Si tratta quindi di una operazione artistica di grande valore etico in quanto fa riflettere ciascuno su quanto la vita non possa contenersi dentro una cornice o una immagine social.