Una vita in uniforme, premiato storico carabiniere

Gaetano Cangiamila ha dedicato oltre trent’anni della sua lunga vita al servizio attivo nell’Arma dei carabinieri. Classe 1930, originario della provincia di Palermo, ha indossato la divisa dal 1951 al 1982, congedandosi con il grado di appuntato scelto. Ha prestato servizio a Parma, a Delianuova (in Aspromonte), a Deiva Marina (Sezia) e a Signa (Firenze), dove è rimasto per circa 10 anni – al nucleo radiomobile – fino al congedo. Non pago, ha continuato il suo servizio a favore della cittadinanza anche dopo il congedo, iscrivendosi, nel 1984, all’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc).

Nella mattinata di ieri, il presidente della sezione Anc di Portomaggiore, Carabiniere Francesco Mariani, con i soci Angelo Gozzo e Gabriele Tombari, alla presenza del comandante della compagnia di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, e del comandante della stazione di Voghiera, maresciallo capo Ciro Longobardi, hanno fatto visita a Cangiamila per consegnargli una medaglia commemorativa e l’attestato di fedeltà, riservati agli iscritti quali soci all’Anc da oltre quarant’anni. Presente anche il sindaco di Voghiera Paolo Lupini, amico di vecchia data del militare.