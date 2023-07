Una voce che parla all’anima Serata di emozioni con Giorgia Il tour estivo parte dal Listone

di Laura Guerra

Stasera a incantare il pubblico di piazza Trento Trieste ci sarà una delle voci più belle del panorama musicale italiano, apprezzata in tutto il mondo. Alle 21 salirà sul palco Giorgia, che arriva al Ferrara Summer Festival con la prima data del suo ‘Blu live outdoor’. Concluso il live nei teatri lirici, il nuovo tour estivo di Giorgia è una bella occasione per far ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi, insieme alla presentazione live di alcuni brani del suo ultimo lavoro, ‘Blu’, uscito sulla scia del Festival di Sanremo, dove l’interprete si è presentata con il brano ‘Parole dette male’. Un album che arriva dopo sette anni da Oronero, undicesimo lavoro in studio nella carriera della cantautrice dalle straordinarie doti vocali tanto da essere stata nominata dalla rivista statunitense Billboard America "la quarta voce più grande e più bella al mondo".

Con ‘Blu’ Giorgia torna alle sonorità blues e r&b dallo spiccato mood anni ’90 ed è da Ferrara che farà cominciare il tour estivo che al momento conta solo sette date nei uoghi più suggestivi d’Italia come il Forte di Bard (Aosta), il teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini, il teatro Greco di Siracusa, il castello Tramontano di Matera iniziando sotto le stelle della bella città estense. Solo stasera si potrà scoprire quali canzoni faranno vibrare la piazza ma sicuramente, non potranno mancare grandi successi come ‘Di sole e d’azzurro’, ‘Come saprei’, ‘Vivi davvero’ o ‘Girasole’ ripercorrendo il meglio della sua indescrivibile carriera. Sarà una serata dunque tutta da cantare, da vivere, da emozionarsi e farsi entrare parole e voce dentro l’anima. Canzoni che sono parte anche di ognuno di noi, dei ricordi personali legati a questi brani con testi che sembrano parlare di momenti delle nostre vite. Un viaggio dunque nella musica ma anche dentro l’anima di ognuno, guidati da una cantautrice come Giorgia.

Un talento nato a soli 7 anni incidendo ‘Chiamatemi Andrea’ per poi conquistare il mondo, vendere più di sette milioni di copie e classificarsi 25 volte nella top ten italiana con i relativi singoli. Cinque volte a Sanremo, vincendolo con ‘Come Saprei’ nel 1995, Giorgia è stata la prima, nella storia dell’Ariston a conquistare il trionfo tra i big, il premio della Critica, il premio Autori e il premio Radio e TV. La cantautrice non si fermerà neppure dopo l’estate, perché il tour 2023 si concluderà con la sua terza parte, il ‘Blu live palasport’, che terminerà a dicembre 2023.