Un’alba di fuoco. Brucia chiosco in centro: "Un botto, poi le fiamme"

Prima un odore pungente di fumo, poi il bagliore delle fiamme. Altissime e violente. L’incendio che ha divorato il chiosco dei giardini 20 e 29 Maggio 2012, lato largo Castello, ha squarciato la nebbiolina che nelle prime ore del mattino di ieri avvolgeva una città ancora addormentata. Le chiamate ai vigili del fuoco sono arrivate intorno alle 6.45 da una residente e dal portiere notturno del vicino hotel Touring, i primi ad accorgersi di quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che si sono subito messe all’opera per domare le fiamme. Nel giro di poco, sono riusciti ad avere la meglio sul rogo. Ormai, però, era troppo tardi. La struttura è stata gravemente danneggiata e il fuoco ha incenerito tutto quello che si trovava all’interno. Elettrodomestici, utensili da cucina, sedie. Tutto distrutto.

L’incendio ha avuto ripercussioni anche nei dintorni. Durante l’espansione delle fiamme è infatti saltata la corrente, causando, tra le altre cose, lo spegnimento del semaforo su viale Cavour. Una volta spento l’incendio, l’area è stata transennata. I vigili del fuoco hanno lavorato per buona parte della mattinata per mettere in sicurezza ciò che restava del chiosco e per svolgere tutti gli accertamenti necessari a risalire alle cause dell’accaduto. Al momento nessuna pista può essere esclusa, dalle cause accidentali al gesto volontario, anche se i primissimi riscontri sembrerebbero propendere verso il caso fortuito. Mentre i pompieri ultimavano il loro intervento, i tecnici di Enel hanno sistemato la centralina, ripristinando la corrente. Col passare delle ore, davanti ai resti del chioschetto si sono assiepati molti curiosi, sospesi tra sconcerto e stupore. Pochi, però, i testimoni diretti, vista l’ora e il giorno in cui si è verificato il fatto. A quanto si apprende, il locale era chiuso da qualche tempo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

La prima persona a dare l’allarme, si diceva, è stata una residente della zona, Paola Testoni. La sua camera da letto si affaccia proprio sull’angolo di parchetto ai piedi del Castello che ospita il chiosco andato in cenere. "Ero ancora a letto – racconta –. Mancavano pochi minuti alle 7 quando ho sentito un botto secco e poi ho iniziato a vedere dei bagliori dalla finestra della camera. Mi sono affacciata e mi sono trovata davanti agli occhi una scena sconvolgente". Pochi minuti dopo la sua chiamata al 115 è arrivata anche quella del portiere del vicino albergo, anche lui attirato dai bagliori e dal fortissimo odore di bruciato. Spento il fuoco e rimessa in sicurezza la struttura, ora restano da chiarire le ragioni dell’accaduto, sulle quali stanno lavorando i vigili del fuoco. Dell’incendio è stata informata anche la procura.