Un’altra bandiera bianca in vetrina "Chiudo prima di andare a sbattere"

Si misura nei pochi metri che separano due vetrine velate di polvere con la scritta ’Affittasi’, il senso della crisi che attanaglia il commercio. Siamo in centro, lungo Corso Martiri della Libertà, salotto della città tra le luci di negozi, turisti con gli occhi e il telefonino puntati sul Castello. Qui un’altra attività commerciale sta per alzare bandiera bianca, una resa davanti a costi sempre più alti, ormai insostenibili. L’ultimo giorno è dietro l’angolo, il 21 gennaio. Sulla vetrina un cartello recita mesto: "Tutto a metà prezzo per chiusura negozio". Titoli di coda di quella che suona come una messa da requiem. L’altro giorno ad annunciare la chiusura il bar Saint-Étienne di Stefania Pavesi e Anna Montori. Sono velate di amarezza le parole di Matteo Villani, titolare di ‘Brown’ uno degli ultimi avamposti dell’eleganza. "Sono in questo mondo da quando avevo 23 anni, adesso nei ho 50. Sono nato nel commercio, mio padre faceva questo lavoro, mio nonno era già dietro un bancone"

Perché chiude?

"Il gioco non vale più la candela, meglio chiudere ora con i saldi che quando sarà ormai troppo tardi. Con il rischio di provocare effetti negativi nelle persone e attività coinvolte nella filiera commerciale. Provo una grande amarezza per una luce che si spegne, ma si tratta di una strada obbligata"

Il centro perde vita

"Non siamo solo noi a dire basta. Basta guardare le attività chiuse in pieno centro, quelle con i cartelli "affittasi" e "vendesi", cartelli che sono lì da mesi, a volte anche da anni. Ormai sono troppo alti i costi, questa attività non rende più"

L’ultimo giorno è ormai dietro l’angolo

"Sì, il 21 gennaio poi giù la serranda. Abbiamo deciso di chiudere adesso, quando un’auto va contro il muro è meglio buttarsi fuori dall’abitacolo prima dell’impatto altrimenti è troppo tardi. L’economia ha regole ferree. Da una parte ci sono le entrate, dall’altra le uscite. Quando ci sono solo uscite allora è meglio lasciare"

Quali costi ha dovuto affrontare. Le bollette alle stelle?

"Non solo le bollette che comunque sono salite, ma tutti i costi che bisogna sostenere per mantenere un’attività, a partire dall’affitto. Ormai - questo secondo me il motivo principale -, l’inflazione al 10% ha scavato il potere d’acquisto delle famiglie. La gente non ha soldi, non spende, e di conseguenza il nostro settore arranca, ogni giorno è una lotta. Non è più come una volta"

Com’era una volta?

"Ho un altro negozio al mare, lì lavoriamo. Ricordo negli anni Ottanta, era così bello. L’economia girava a gonfie vele, il paese respirava ottimismo, voglia di fare. C’era un’atmosfera positiva, la gente aveva il desiderio di sentirsi bene, comprava, andava nei ristoranti. Ora è una lotta a far quadrare i bilanci, nelle famiglie, nelle attività"

Costumi e mode sono cambiati?

"Siamo davanti ad un imbarbarimento, non si cerca più il bel capo. L’abbigliamento è diventato l’ultima delle preoccupazioni. La gente veste come capita, non c’è quella cura di sé stessi, che invece era così spiccata negli anni Ottanta, Novanta"

Il 21 si chiude, tutto a metà prezzo

"Una scelta obbligata, tra l’altro con i costi che continuano ad aumentare quella merce che ho in negozio ora il prossimo anno dovrei venderla ad un prezzo anche più alto. Quello che ora costa cento, il prossimo anno costerà 150. Tradotto, nessuno varcherebbe la porta del negozio, rimarrei con una montagna di merce invenduta. Devo chiudere e chiudere ora".

Mario Bovenzi