Un’altra mano di carte alla Darsena. C’è la band ’Limite acque sicure’

Nuovo album ‘Un’altra mano di carte’ della band ferrarese Limite Acque Sicure, un’opera che in breve tempo ha riscosso un notevole successo, consolidando il gruppo tra le migliori realtà del panorama prog contemporaneo. L’evento – organizzato dall’associazione Musicisti di Ferrara – oggi, alle 16,30 nell’aula magna Tassinari in via Darsena 57, Ferrara.

I musicisti guideranno l’ascolto dell’album attraverso un percorso narrativo ricco di racconti inediti, curiosità e riflessioni. A introdurre l’incontro sarà Donato Zoppo, esperto di musica e comunicazione. Al termine della presentazione, sarà possibile acquistare il Cd, con la possibilità di ricevere una copia autografata dai membri della band. L’evento si concluderà con un piccolo rinfresco offerto dall’Associazione Musicisti di Ferrara.

L’Album ’Un’altra mano di carte’ è il secondo lavoro discografico di Limite Acque Sicure, pubblicato a due anni di distanza dal loro debutto. Anche questa volta, il gruppo sviluppa un concept album, raccontando storie di vita attraverso personaggi che spaziano tra realtà e fantasia, tra il presente e un passato più o meno lontano. Le tematiche affrontate sono profonde e talvolta scomode, ma sempre accompagnate da un filo di speranza, una luce che suggerisce possibilità di riscatto e nuove opportunità.

L’album prende il suo titolo dalla metafora del gioco delle carte: la sorte assegna a ciascuno un percorso unico, ma ogni nuova mano rappresenta la possibilità di una rivincita, di un nuovo inizio. La vita scorre tra attese e sfide, tra successi e delusioni, con la speranza sempre accesa di ottenere la “mano vincente”.

La band è composta da Andrea Chendi, Voce; Ambra Bianchi, Flauto, arpa, voce e cori; Antonello Giovannelli, organo, pianoforte, sintetizzatori, Francesco Gigante – Basso elettrico, Luca Trabanelli, chitarre acustiche ed elettriche, e Paolo Bolognesi, alla batteria. Il progetto artistico, le musiche, i testi e gli arrangiamenti sono opera esclusiva di Limite Acque Sicure, con la realizzazione grafica curata da Dino Marsan e la registrazione, sound design e masterizzazione a cura di Hybrid Studio.