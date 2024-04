Un’altra Prospettiva. Via Ghiara, nuovo look. Facciate restaurate: "Ecco come diventerà"

Dopo la Prospettiva di corso Giovecca, anche quella di via Ghiara subirà un intervento volto al restauro e alla riqualificazione. I lavori inizieranno il 2 maggio e sono stati affidati alla ditta ‘Castellani Costruzioni’: l’intervento proposto è rivolto al restauro del paramento murario di entrambe le facciate della Prospettiva comprensivo del portale, delle modanature in elementi lapidei e dell’imbotte dell’apertura. Si provvederà anche alla verifica e manutenzione dei pinnacoli riposati successivamente al sisma del 2012. Ad oggi il monumento presenta diffuse zone degradate a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici: in particolare gli elementi in pietra calcarea bianca e il cornicione in pietra d’istria risultano danneggiati da attacchi di muschi e licheni, dalla presenza di pulviscolo atmosferico e deiezioni di volatili. Il tetto della parte superiore dell’arco è ricoperto da lastre di piombo sagomate e una piccola falda che si affaccia verso viale Alfonso I D’Este è ricoperta di vegetazione. In generale sono inoltre presenti fenomeni di distacco di elementi murari dal paramento, danneggiamenti e distaccamenti di porzioni lapidee di decoro e alterazioni cromatiche: il progetto prevede quindi la pulizia del monumento e la rimozione della vegetazione. Verranno risarcite e consolidate le lesioni e integrate le parti lapidee, la copertura sarà rimaneggiata e sarà verificato il fissaggio dei pinnacoli. Infine si prevede una finitura finale con velatura e il restauro dell’epigrafe. "Circa due anni fa avevamo cominciato a pensare alla necessità di riqualificare la Prospettiva di corso Giovecca – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi –, un intervento che abbiamo concluso a settembre del 2022 assieme al ripristino dell’illuminazione. A Ferrara, però, c’è un altro monumento simile che rappresenta una porta d’accesso al centro storico, la Prospettiva di via Ghiara. L’investimento sarà di 100mila euro tutto a carico del Comune, i lavori dureranno all’incirca per tre mesi e non sono previste modifiche o interruzioni alla viabilità".