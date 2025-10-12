Identità a tavola

12 ott 2025
MATTEO RADOGNA
Cronaca
Un’altra vittima in via Bologna. Travolto in bici finisce a terra. Soccorsi inutili, muore anziano

Il novantenne Franco Fugazza ha perso la vita mentre cercava di raggiungere lo spartitraffico . Il conducente 35enne dell’Opel Zafira che lo ha investito ora rischia l’accusa di omicidio stradale.

La bicicletta del 90enne investito dall’Opel Zafira e i rilievi della polizia locale

Travolto in bicicletta e sbalzato a diversi metri di distanza mentre percorre via Bologna, un anziano di 90 anni perde la vita. La vittima è Franco Fugazza, originario di Milano ma da anni residente a Ferrara. L’incidente si è verificato, ieri pomeriggio, intorno alle 14: un’Opel Zafira bianca guidata da un 35enne, che trasportava moglie e due figlie, ha investito l’anziano. Secondo una prima ricostruzione, il 90enne che si trovava sulla pista ciclabile avrebbe cercato all’improvviso di attraversare la strada e il conducente dell’auto non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che deve essere necessariamente confermata dalla polizia locale Terre Estensi, che ha effettuato i rilievi. Con ogni probabilità, come da prassi, il 35enne potrebbe essere indagato per omicidio stradale. L’uomo è difeso dal legale Renato Jani, che si è subito recato sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e assistere il cliente. L’anziano avrebbe cercato di portarsi verso il centro di via Bologna dove c’è uno spartitraffico tra le due carreggiate. Dopo lo scontro, il parabrezza della Zafira è andato in frantumi e subito si sono attivati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto con un’ambulanza e l’automedica e sono iniziate le manovre di primo soccorso con la rianimazione cardiopolmonare. Ogni tentativo di salvare la vita al 90enne, però, è stato inutile ed è deceduto a causa dei gravi traumi subiti. Sul posto per effettuare i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale Terre Estensi. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. Molte auto si sono riservate sulle strade secondarie per evitare la lunga coda.

