Un’ambulanza in più a Natale e Capodanno. Il presidio previsto a Ferrara e Comacchio

Con l’arrivo delle festività di Natale e Capodanno prende il via il consueto potenziamento del servizio di Emergenza territoriale 118 a Ferrara e Comacchio, Comuni fra i più turistici della provincia e dunque località che in questi giorni registrano più eventi pubblici. Ferrara e Comacchio saranno dotate di un’ambulanza in più rispetto a quelle già in servizio ordinario (quattro auto mediche, dieci ambulanze con infermiere e sei con soccorritore in convenzione con le pubbliche assistenze) e l’automezzo aggiuntivo opererà dalle 20 di oggi fino alle 20 del 26 dicembre (servizio per 48 ore). Per il capoluogo la postazione di questo automezzo sarà nella Cittadella di San Rocco, in corso Giovecca. A Comacchio l’ambulanza sarà posizionata nella sede della casa di comunità, ex ospedale San Camillo. Il potenziamento del 118 riguarda anche l’ultimo giorno dell’anno. I due mezzi in più saranno operativi dalle 20 del 31 dicembre alle 20 del 1 gennaio e saranno collocate nelle medesime postazioni previste per il Natale.