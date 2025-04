Un’archeologia delle emozioni. Studenti agli scavi Appia antica 39

"Archeologia delle emozioni". Un’espressione simile, che è anche il titolo di un laboratorio, non va evocata soltanto di fronte a un bassorilievo presente su un sarcofago. La statuaria, l’arte in generale… non sono le uniche tracce della Storia, quella con la S maiuscola. Forse sono le più celebri, certo. Sotto, però, c’è tutto un mondo di testimonianze materiali e oggetti, ognuno dei quali reca con sé un indizio quotidiano, altre storie, insomma, con la s minuscola: storie di vita, che spesso e volentieri riemergono in contesti come le necropoli antiche. Spilloni per capelli, cocci, piccole anfore o contenitori, balsamari ecc. Oggetti che un tempo appartenevano a qualcuno.

E chi restava? Chi restava, come affrontava il lutto, il dolore della perdita? Una lunga introduzione, è vero, ma necessaria per spiegare il presupposto che ha portato l’Università di Ferrara e il liceo classico Ludovico Ariosto a collaborare in un programma di Pcto (in soldoni, la vecchia alternanza scuola-lavoro) dal titolo ‘Archeologia delle emozioni: modalità e strategie di elaborazione delle perdite tra passato e presente’. Si tratta di un laboratorio che vede come docenti universitarie di riferimento Rachele Dubbini e Paola Bastianoni.

Quest’ultima, che si occupa di psicologia dinamica, da tempo lavora sul tema del lutto e della perdita, mentre Dubbini è docente di archeologia classica e direttrice dello scavo ‘Appia Antica 39’ condotto a Roma da Unife. "Abbiamo pensato di incrociare le nostre competenze – spiega Dubbini – per lavorare con i ragazzi del liceo". In particolare, sotto la guida delle docenti Tiziana Gallani e Roberta Robbiano, sono state coinvolte le classi III A e III B del liceo classico, che hanno iniziato trattando in lezioni specifiche temi come il lutto nel mondo romano. Dopo una serie di incontri, in presenza e a distanza, nei giorni scorsi gli studenti si sono recati a Roma e hanno visitato lo scavo di Unife, partecipando attivamente ad alcune attività, per conoscere più da vicino il mondo dell’archeologia e "per capire gli spazi, i monumenti, il contesto territoriale".

Il contesto è proprio una necropoli romana di II secolo dopo Cristo, "secolo di cambiamento delle abitudini, in cui, insieme alla pratica funebre dell’incinerazione, si assiste a un ritorno all’inumazione". Come spiega la docente, gli studenti sono stati preparati su due fronti: Bastianoni ha lavorato sul tema psicologico, spiegando ai ragazzi l’importanza della riflessione sulla perdita in generale e come si svolgeva il rituale funebre nell’antichità. Quindi, sono stati mostrati agli studenti una serie di oggetti, emersi dalla necropoli, su cui poi dovranno costruire una storia.

"Partiamo dal dato archeologico per far lavorare i ragazzi sulle emozioni: devono mettersi in gioco e creare storie di narrativa, relative alla perdita e al lutto. L’archeologia, come mezzo di introspezione e crescita". Alla fine, le storie migliori verranno selezionate e pubblicate in una monografia. "L’archeologo – conclude Rachele Dubbini – ha gli oggetti, ma non ha più le storie". Storie che, grazie alla loro fantasia, rinasceranno con gli studenti: "così gli oggetti torneranno a vivere. E con loro anche chi li possedeva".