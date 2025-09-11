"Un’area del paese dedicata a Rambaldi"

Si prepara il ‘Largo Carlo Rambaldi’, la zona di Piazza della Repubblica di fronte alla pasticceria Tiziana. Si trova proprio a pochi metri da dove, nel vicolo, si innalza tra le pietre di cotto, a Vigarano Mainarda, la casa natale di Carlo Rambaldi. Lunedì scorso il sopralluogo del sindaco Davide Bergamini, del vicesindaco Mauro Zanella e dell’assessore alla cultura Daniela Patroncini (nella foto), per verificare i lavori, in un dialogo di incontro con gli addetti. Un momento che prepara la presentazione ufficiale alla cittadinanza.

Si avvicina l’evento. Il 19 settembre infatti, in occasione del centenario della nascita di Carlo Rambaldi, quell’angolo di paese sarà dedicato, con una targa e alla presenza degli studenti e dei cittadini, al genio degli effetti speciali. Rambaldi conosciuto, stimato, amato e studiato a livello mondiale per le sue creazioni – tra cui King Kong, Alien ed E.T. l’extra-terrestre, per i quali ha vinto ben tre premi Oscar – diventa il cuore, in occasione del centenario della sua nascita, di eventi che rafforzano le radici e il legame che i cittadini di Vigarano hanno sempre avuto con lui. Un orgoglio di identità in una terra che, come ha ispirato Rambaldi, continua ad ispirare tanti giovani.

"In occasione del centenario della nascita abbiamo voluto dare il via alla prima edizione del concorso ‘Carlo Rambaldi, premio della creatività’ – sottolinea il sindaco Davide Bergamini – e tra tanti eventi, ci è sembrato giusto dedicargli questo angolo di paese, per dare un segnale di continuità con gli inizi del genio di Carlo Rambaldi che ha trovato ispirazione in un piccolo borgo fondamentale per la sua arte". Tre giorni di eventi dal 17 al 24 settembre per incontrare e conoscere la figura di Rambaldi. C’è un faro che si accende, grazie a questo premio, sui giovani talenti nelle diverse categoria di cortometraggi e opere digitali, musica, grafica e pittura.

"Il giorno della nascita è il 15 settembre – spiega l’assessore alla scuola e alla cultura Daniela Patroncini - ma coincide con il primo giorno di scuola degli alunni che sono i protagonisti di questo premio e che saranno presenti il 19 all’inaugurazione del Largo Rambaldi. In questa occasione avverrà anche la restituzione delle progettualità, dei disegni e degli oltre settanta elaborati che saranno esposti in un pannello. Saranno premiati poi i tre studenti vincitori del primo ‘Cambiamo il finale di E.T’ selezionati dalla giuria presieduta da Giuliana Berengan".

Intanto prende forma ‘Largo Carlo Rambaldi’ con il rifacimento dell’aiuola e delle alberature di Piazza della Repubblica, la collocazione di nuove piante e fiori "per dare un aspetto complessivo più armonioso e accogliente", conclude il sindaco.

Claudia Fortini