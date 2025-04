Un’area strappata al degrado. Ex Palaspecchi, ultime demolizioni. Ospiterà nuovi campi sportivi

Parte oggi il cantiere dedicato ai nuovi interventi nell’area dell’ex Palaspecchi, ora Corti di Angelica, che daranno luogo alle demolizioni dell’ultimo lotto oggetto di riqualificazione urbana dell’area, un tempo cuore del degrado. Gli interventi di demolizione riguardano gli edifici degradati situati sulle aree delle Corti di Angelica coinvolte nel progetto di riqualificazione urbana facente capo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) compreso nel Pnrr. Parte degli edifici coinvolti fanno riferimento all’intervento relativo alla riqualificazione dell’immobile dismesso in via Beethoven per la realizzazione di 53 alloggi Ers (edilizia residenziale sociale), per un importo complessivo di 10 milioni e 377.600 euro, mentre la restante parte all’intervento riguarderà la riqualificazione dell’area con la realizzazione delle nuove aree sportive con il progetto Prosport, per un importo complessivo di 1,9 milioni di euro.

"Prosegue il progetto di riqualificazione delle Corti di Angelica, un tempo conosciute come l’area dell’ex Palaspecchi. Le demolizioni, le ultime in programma, saranno infatti un passo fondamentale per dare un nuovo corso a quella che è stata una delle aree storicamente più problematiche di Ferrara. Quello che un tempo era il simbolo di degrado urbano, si sta progressivamente trasformando in un centro vivibile, sicuro e moderno. Dopo la realizzazione della nuova caserma della polizia locale e l’inizio dei lavori per la realizzazione dei nuovi alloggi Ers, interverremo su un’altra delle aree degradate, per restituirle alla comunità come un nuovo spazio dedicato alle attività sportive e all’aggregazione sociale. Trasformeremo quelle che un tempo erano aree lasciate in balia del crimine e del degrado in una zona dalla forte vocazione ambientale e sportiva, che valorizza così tutto il quartiere" ha detto il sindaco Alan Fabbri.

Nelle prossime settimane verranno demoliti circa 34.590 metri cubi di volume. I lavori, affidati al Consorzio Ciro Menotti (Società cooperativa di Ravenna) con la propria consorziata esecutrice Cires di Castenaso (Bologna), cubano un costo di più di 704mila euro. Questa operazione consentirà di recuperare completamente un’area attualmente degradata di 23mila metri quadri. Il recupero di questo lotto prevede la realizzazione di una nuova area verde dedicata ad attività ludico/sportive all’aperto. Saranno realizzati campi da gioco quali padel, basket, percorsi vita ed altre attività sportive, nonché per attività di fitness, in una cornice di ampie zone di verde trattate a parco, dotate di percorsi di connessione tra le varie zone oggetto dell’intervento di riqualificazione e, più in generale, con il quartiere. Oggi è previsto l’avvio del cantiere, con inizio demolizioni previsto a partire dal 14 aprile. Il fine lavori e ripristino dello stato dei luoghi è in programma per il 6 giugno.