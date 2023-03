Un’avventura iniziata negli anni Cinquanta Il ristorante raddoppia

Una nuova sfida nel settore della ristorazione: ‘Perlita sea, food and wine’ raddoppia. Dopo l’apertura, nel 2021, di un primo punto vendita di prodotti ittici in via Garibaldi 33-35, a distanza di due anni l’attività si amplia negli spazi adiacenti con il lancio di un ristorante di pesce sempre gestito da Alessandro Ceragioli che continua, innovando, la tradizione famigliare. "Fin dagli anni ‘50 – spiega – ci siamo occupati di commercio di pesce prima come ambulanti e dal 2021 abbiamo messo radici con un punto vendita che si trasforma in un ristorante. E’ una bella sfida. Ringrazio Ascom Confcommercio per il supporto che mi ha fornito in questi mesi per arrivare a questa apertura". Al brindisi l’assessore Matteo Fornasini.