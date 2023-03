Under 40, cento milioni per disegnare il futuro Sfida per l’agricoltura

"I ragazzi che sono qui hanno investito in agricoltura perché hanno visto in questa professione una traiettoria di futuro. Nella regione siamo riusciti a ottenere 100 milioni dalle risorse messe a disposizione del Psr per l’agricoltura degli under 40". Lo ha detto il direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri nella tappa regionale di Infopac, il tour voluto da Coldiretti nazionale e cofinanziato da Ue. All’incontro, ospitato dall’hub di Bonifiche Ferraresi, a Jolanda di Savoia, Luca Palazzoni, ricercatore dell’università di Perugia, Luca Gelsi, responsabile Caa Coldiretti regionale, Lorenzo Belcapo, responsabile nazionale Caa Coldiretti, Stefano Leporati, Segretario nazionale Coldiretti Giovani Impresa e Filippo Pallara, giovane agricoltore ferrarese che ha condiviso la sua esperienza.